Sanremo 2021: chi è la coconduttrice Vittoria Ceretti

La moda è, da sempre, una delle componenti fondamentali del Festival di Sanremo. A dirlo non sono solo i ricercatissimi look di presentatori, partecipanti e ospiti, ma anche la presenza, costante nel tempo, di dive delle passerelle sul palco dell’Ariston.

La prima fu Elsa Martinelli nel 1971, ma la vera invasione incominciò dagli anni Novanta con statuarie bellezze da copertina come Brigitte Nielsen (1992), Cannelle (1994), Valeria Mazza (1996), Eva Herzigova (1998), Laetitia Casta (1999), Inés Sastre (2000), Megan Gale (2001), Bar Refaeli (2013), Bianca Balti (2013), Rocío Muñoz Morales (2015), Madalina Ghenea (2016), tutte chiamate a cimentarsi con la difficile presentazione del festival.

Il 2021 è l’anno di Vittoria Ceretti, top model ventitreenne di fama internazionale, che affiancherà Amadeus nella conduzione del Festival durante la terza serata di gara, quella del 4 marzo. Bresciana d’origine, è stata scelta in sostituzione di Naomi Campbell, che ha dato forfait per ragioni legate alla pandemia.

Chi è Vittoria Ceretti

La sua carriera come modella ha inizio nel 2012 quando partecipa al concorso Elite Model Look che le apre le porte delle passerelle di tutto il mondo: Parigi, Milano, Londra, New York. Ha solo 14 anni. Due anni dopo Dolce & Gabbana la sceglie come volto di campagna. È la svolta. La giovanissima modella inizia a collaborare con alcune tra le case di moda più importanti al mondo: Versace, Burberry, Dior, Valentino, Miu Miu, Fendi, Ferragamo, Saint Laurent, Louis Vuitton e molte altre. Diventa uno dei nomi più richiesti sulle passerelle, che spesso chiude, come accaduto con Chanel sotto la direzione di Virginie Viard, che l’ha anche voluta nella campagna per la sua “2019/20 Métiers d’art collection” creata da Sofia Coppola.

Seguitissima su Instagram, dopo una lunga relazione con Tony Effe della Dark Polo Gang, oggi Vittoria Ceretti è sposata con il dj Matteo Milleri. I due hanno celebrato le loro nozze lo scorso giugno a Ibiza.