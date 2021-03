Sanremo 2021, chi è la pattinatrice di Colapesce – Dimartino?

Si chiama Paola Fraschini, è genovese, ha vinto sette medaglie d’oro ai Campionati Mondiali di pattinaggio a rotelle, oltre a una partecipazione a “Tú sí que vales” Colapesce e Dimartino con la pattinatrice Paola Fraschini Giusy Cascio







L’abbiamo vista esibirsi durante la prima serata del Festival per un minuto sul finale di “Musica leggerissima”, il brano dei due cantautori siciliani Colapesce e Dimartino in gara in questo 71° Sanremo. E con la sua grazia ha attirato la curiosità dei telespettatori: chi è questa bravissima pattinatrice a rotelle?

Si chiama Paola Fraschini, ha 36 anni, ed è un’ atleta genovese molto apprezzata che ha già collezionato sette medaglie d’oro ai Campionati Mondiali di pattinaggio a rotelle. La prima l’ha vinta nel 2009, a Friburgo, nella categoria “Solo dance senior” e in seguito se ne è aggiudicate altre a Portimão, Brasilia, Auckland, Taipei, e Reus. Nel 2016 è arrivata prima sul podio anche in Italia, a Novara, nella categoria “Quartetti”. A questi trionfi, si aggiungono altre due medaglie d’oro ai Campionati Europei che si sono disputati a Barcellona e a Reggio Calabria nella categoria “Coppia danza senior”, assieme a Marco Brogi.

Ma non c’è solo lo sport nel curriculum della bravissima Paola. Atleta in forze all’A.S.D. Sturla pattinaggio Genova, quattro anni fa è entrata a far parte del Cirque du Soleil, come prima pattinatrice a rotelle nello spettacolo “Volta”. E, prima del Festival, aveva già passato brillantemente un primo “esame” televisivo: è dell’autunno scorso, infatti, la sua partecipazione come concorrente a “Tú sí que vales”. Nella quinta puntata dello show del sabato sera di Canale 5 ideato da Maria De Filippi ha meritato cinque sì dei giudici e l’85% del gradimento del pubblico per il suo numero.

Elegante, bravissima e molto determinata. Paola Fraschini ha raccontato la sua vita di successi, fatta di passione ma anche di sacrifici nel libro autobiografico “Come il leone e la farfalla” in cui vuol essere d’ispirazione per tutti i lettori, proprio come una “motivatrice” che sprona a dare sempre il meglio di sé in ogni situazione.