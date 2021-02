Sanremo 2021, chi ha scritto le canzoni? L’elenco degli autori

11 Febbraio 2021 | 14:30 di Giulio Pasqui

Sanremo, diremo una banalità, è il Festival della Canzone Italiana. Più che mai, qui contano le canzoni. Chi le ha scritte per l'edizione del 2021? Chi sono gli autori dei brani in gara? Cerchiamo di fare un resonconto dettagliato. A farla da padrone c'è Dardust, il producer Dario Faini, con cinque brani in gara. Per tre volte si firma con il suo nome d'arte: è il caso di "Voce" di Madame, "La genesi del tuo colore" di Irama e "Amare" de La Rappresentante di Lista. Due volte con il suo nome all'anagrafe: è il caso di "Glicine" di Noemi e "Quando trovo te" di Francesco Renga. Come autore, ha già vinto il Festival con "Soldi" di Mahmood.

• Tutto su Sanremo 2021: cantanti, canzoni, ospiti, conduttrici, programma e serate



A sorpresa, c'è anche Mahmood: firma la canzone di Fedez e Francesca Michielin con il suo nome all'anagrafe (Alessandro Mahmoud).

Quota due brani in gara pure per il cantautore Pacifico. Co-firma "Ti piaci così" di Malika Ayane e "Bianca luce nera" degli Extraliscio feat. Davide Toffolo. Due brani anche per Davide Simonetta: "Dieci" di Annalisa e "Chiamami per nome" di Fedez e Francesca Michielin. Da segnalare anche l'autore Jacopo Ettore, che scrive sia per Gaia che per Lo Stato Sociale.

La lista si arricchisce con Gigi D'Alessio, che ha scritto "Potevi fare di più" per Arisa. Gaia si è affidata al suo fidanzato Daniele Dezi, in arte Orang3: è lui a co-firmare "Cuore amaro". Max Gazzè al fratello Francesco, che è un suo collaboratore storico. C'è anche il bravo Paolo Antonacci, figlio di Biagio: firma "Dieci" di Annalisa. Era già stato a Sanremo nel 2019 con la canzone di Nek. Elisabetta Sgarbi (sorella di Vittorio) produce il brano degli Extraliscio con Davide Toffolo.

Molti si firmano in solitaria. Aiello (Antonio Aiello nei crediti), Colapesce e Dimartino (Lorenzo Urciullo e Antonino Di Martino), i Maneskin (Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi, Ethan Torchio) e Fulminacci (Filippo Uttinacci) hanno scritto i loro brani in solitaria.

Compaiono nei crediti anche Annalisa, Bugo (Cristian Bugatti), i Coma_Cose (Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano), Lo Stato Sociale (Alberto Cazzola, Francesco Draic­chio, Lodovico Guenzi, Alberto Guidetti, Enrico Roberto), Fasma (Tiberio Fazioli), Ghemon (Giovanni Luca Picariello), Gaia Gozzi, Gio Evan (Giovanni Giancaspro), Irama (Filippo Maria Fanti), La Rappresentante di Lista (Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina), Max Gazzè (Massimiliano Gazzè), Francesca Michielin e Fedez (Federico Lucia), Madame (Francesca Calearo), Malika Ayane, Ermal Meta, Random (Emanuele Caso), Francesco Renga, Willie Peyote (Guglielmo Bruno).

• Sanremo 2021, il primo ascolto delle 26 canzoni in gara



Gli autori delle canzoni di Sanremo 2021