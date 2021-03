Sanremo 2021: ecco perché i Maneskin hanno vinto

L'hanno spuntata in una gara che ha coinvolto 26 artisti. La nostra analisi del trionfo Maneskin Credit: © Iwan Palombi Alessandro Alicandri







Dopo cinque serate, abbiamo finalmente il verdetto. Sanremo 2021 l'hanno vinto i Maneskin con “Zitti e buoni”. Ma per quale motivo hanno vinto? Non è così semplice come sembra, anche se la loro vittoria sembrava già scritta, da qualche parte, nelle stelle.

Determinati, temerari, senza paura del palco, avevano tutte le credenziali per regalarci un grande show e hanno mantenuto la promessa. Con “Zitti e buoni” hanno ottenuto un grande risultato grazie ai fatti, non grazie a false promesse o al fumo negli occhi, giocando sul campo la loro partita.



I quattro ragazzi che si sono formati a Roma e che hanno raggiunto per la loro prima popolarità a X Factor (pur non vincendolo) suonano insieme da anni, ma hanno qualcosa che non tutte le band hanno: si comportano come veri fratelli, mostrando un livello di intesa, per così dire carnale, sul palco che non si vede spesso (a Sanremo).



Nell'edizione speciale di Amadeus che in epoca di pandemia in qualche modo celebra la rinascita della musica dal vivo, alla fine ha vinto una realtà che è proprio il simbolo di questa rinascita: sono giovani, sono autentici e sono fortemente legati alla dimensione del palcoscenico. Che vittoria rock!