Sanremo 2021: Elodie co-conduttrice e Achille Lauro ospite fisso

29 Dicembre 2020 | 13:13 di Alessandro Alicandri

Le sorprese di Sanremo 2021 sono appena cominciate. Dopo l'annuncio del cast, un'ipotesi di soluzione per avere in sicurezza il pubblico in teatro, arriva l'annuncio di due nomi che hanno fatto grande l'edizione 2020 e che tornano non in veste di concorrenti. Amadeus ha dichiarato: “Elodie sarà con me, sarà una delle donne del festival. L’anno scorso era in gara, stavolta sarà co-conduttrice per una sera. Ha un pubblico fortissimo, è bella, spiritosa, divertente, ironica. Achille Lauro sarà invece ospite fisso: ci regalerà cinque quadri”. Achille quindi ricoprirà in qualche modo il ruolo che lo scorso anno ha coinvolto Tiziano Ferro.

Sanremo 2021: le canzoni e i cantanti del 71esimo Festival



Sanremo 2021: una nave da crociera per il pubblico del Festival