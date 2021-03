Sanremo 2021, i look e gli abiti del festival

Madrina della prima serata, Matilda De Angelis porta sul palco dell'Ariston una raffinata eleganza, fresca e sobria come vuole la sua giovane età. Complici gli abiti Prada che reinterpretano in chiave moderna alcuni look d'altri tempi, come il lungo abito nero con le frange preso in prestito dagli Anni 20 o il cocktail dress color vinaccia dal gusto Anni 50, ma che non ha paura a giocare con geometrie e volumi.