Sanremo 2021: i look e le esibizioni di Achille Lauro

Quello che dovete sapere dell'ospite fisso che ha trasformato il palco dell'Ariston in una performance spettacolare Cecilia Esposito







Finalmente è arrivata la 71° edizione del Festival di Sanremo. Molti ospiti e gli artisti italiani più amati dal pubblico sono pronti a salire sul palco più importante della musica italiana. Tutti gli occhi sono puntati sui concorrenti in gara, ma molte aspettative e tanta curiosità sono per Achille Lauro, l'ospite fisso che si esibirà ogni serata e che ci ha promesso grandi emozioni e, come sempre, uno spettacolo mozzafiato.

«Sarò un velo di mistero sulla vita. Sarò la solitudine nascosta in un costume da palcoscenico. Sarò sessualmente tutto, genericamente niente. Sarò esagerazione, teatralità, disinibizione. Sarò peccato e peccatore. Porterò un messaggio del mondo all’umanità e chiederò che Dio ci benedica» così il camaleontico artista ha annunciato la sua performance a Sanremo 2021, dove ogni sera vestirà i panni di un "personaggio" diverso. Dunque, intrattenimento spettacolare quello di Achille Lauro, ma l'occasione è anche giusta per dedicare un pensiero alla musica italiana: «Mi esibirò per il settore dello spettacolo ferito e vessato, per voi amici giornalisti, per le persone che lavorano per me, per tutti voi».