Sanremo 2021, il significato del nastro di Fedez e Francesca Michielin

Al termine dell'esordio sul palco sanremese con "Chiamami per nome", i due artisti si sono sciolti in un lungo abbraccio liberatorio Francesca Michielin e Fedez a Sanremo 2021 Giulia Ciavarelli







Stretti in un lungo abbraccio, Fedez e Francesca Michielin concludono la loro prima esibizione sul palco dell'Ariston con occhi lucidi e tanta emozione. Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2021 hanno presentato "Chiamami per nome", la canzone in gara che «affronta tematiche d'amore ma riflette anche le insicurezze del momento attuale, in cui siamo fortunati a vivere il grande privilegio della speranza» racconta Fedez.

Li abbiamo visti uniti e commossi al termine del brano, ma separati durante l'intera performance: un nastro di raso bianco teneva "connesse" le aste di microfono di Francesca e Fedez ma segnava, al tempo stesso, la distanza di un metro e mezzo prevista dai protocolli.

«In “Chiamami per nome” raccontiamo entrambi una crescita stilistica e una consapevolezza maggiore, sia a livello testuale che musicale, rispetto alle collaborazioni fatte in passato. Questa canzone mi emoziona molto, la vivo come un manifesto dell’anno appena passato, che ci ha messi tutti a dura prova. È un brano leggero e sognante ma filantropico, una luce nei momenti di buio, e molto trasversale: una canzone d’amore, sì, ma anche universale, che ognuno può declinare un po’ come vuole» aggiunge Francesca Michielin.

Al termine della serata è stato pubblicato anche il videoclip ufficiale diretto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia per YouNuts!: i due artisti cantano dai palchi dei teatri milanesi mostrando anche gli addetti ai lavori e richiamando l'attenzione sulla situazione dello spettacolo dal vivo in Italia, provato da mesi di chiusura imposta dall'emergenza sanitaria.