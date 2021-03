Sanremo 2021: in forse la partecipazione di Irama, ecco perché

Due membri del suo staff sono positivi, dovrebbe ritirarsi dalla gara, ma forse Amadeus ha una soluzione Irama Credit: © Iwan Palombi Redazione Sorrisi







Quello che in molti temevano per il Festival di Sanremo 2021 è successo: due collaboratori dello staff di Irama sono risultati positivi al Covid-19. Il cantante è negativo al tampone molecolare e questa sera dovrebbe esibirsi per la prima volta sul palco dell'Ariston. Lo attende però una quarantena (10 giorni o 14 in caso si trattasse della variante inglese) e da regolamento dovrebbe ritirarsi dalla gara.

Dopo averci pensato a lungo nella notte, Amadeus ha provato a trovare una soluzione: proporrà agli altri concorrenti di concedere a Irama di rimanere in gara, mandando in onda il video registrato nel corso della prova generale.