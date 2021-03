Sanremo 2021: le canzoni e gli artisti più ascoltati su Spotify

La 71° edizione del festival è la più ascoltata di sempre sulla piattaforma di streaming: in testa ci sono Fedez e Francesca Michielin, ma anche Madame e Irama Francesca Michielin e Fedez Giulia Ciavarelli







È stata definita la più "digitale e social di sempre": la 71° edizione del Festival di Sanremo è appena terminata e puntualmente arrivano i primi bilanci dal mondo dello streaming. Spotify rivela che l'edizione, la seconda targata Amadeus e Fiorello, ha fatto registrare numeri record risultando la più ascoltata di sempre sulla piattaforma.

Dopo aver seguito tutte le esibizioni dei cantanti in gara sul palco dell'Ariston, il pubblico si è spostato sulle piattaforme di streaming: alla classifica della finale, infatti, viaggiano in parallelo numerose chart che incoronano gli artisti e i brani più amati e ascoltati su Spotify.

Tra le canzoni troviamo "Chiamami per nome" di Fedez e Francesca Michielin, seguita da "Voce" di Madame e "La genesi del tuo colore" di Irama; contro le undici dello scorso anno, in questa edizione sono arrivare alla top 20 giornaliera ben 19 brani in gara. Tra gli artisti in gara più ascoltati in assoluto durante i giorni sanremesi, si inseriscono anche Colapesce e Dimartino, Willie Peyote e i vincitori del Festival, i Maneskin.

Di seguito troverete le classifiche ufficiali di brani e artisti sanremesi più ascoltati su Spotify.

La top 10 complessiva delle canzoni in gara più ascoltate su Spotify

Chiamami per nome - Fedez, Francesca Michielin

Voce - Madame

La genesi del tuo colore - Irama

Zitti e buoni - Måneskin

Musica leggerissima - Colapesce e Dimartino

Parlami - Fasma, GG

Mai Dire Mai (La Locura) - Willie Peyote

Dieci - Annalisa

Fiamme negli occhi - Coma_Cose

Ora - Aiello

La top 10 delle canzoni più condivise sui social

Mai Dire Mai (La Locura) - Willie Peyote

Musica leggerissima - Colapesce, Dimartino

Voce - Madame

Fiamme negli occhi - Coma_Cose

La genesi del tuo colore - Irama

Un milione di cose da dirti - Ermal Meta

Santa Marinella - Fulminacci

Amare - La rappresentante di lista

Parlami - Fasma, GG

Arnica - Gio Evan

La top 10 degli artisti in gara più ascoltati

Fedez

Madame

Måneskin

Irama

Francesca Michielin

Willie Peyote

Fasma

Annalisa

Colapesce

Dimartino