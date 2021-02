Sanremo 2021: le novità del Festival annunciate da Amadeus in conferenza stampa

09 Febbraio 2021 | 12:31 di Alessandro Alicandri

Quali sono le novità di Sanremo 2021? Eccole qui riassunte da quanto raccontato da Amadeus durante la conferenza stampa del 9 febbraio.



- Il PrimaFestival quest'anno avrà la conduzione di Giovanni Vernia, affiancato da Giovanna Civitillo e Valeria Graci. Andrà in onda dal 27 febbraio per otto puntate. La trasmissione si terrà all'interno del Teatro Ariston (nelle precedenti si teneva in uno studio adibito fuori).

- Ci sarà il Dietrofestival, una finestra sul dietro le quinte della trasmissione visibile su Raiplay.



- Nella parte introduttiva, il direttore di Raiuno Stefano Coletta, ha raccontato che sono stati eseguiti finora 800 tamponi per tutelare la salute di tutto lo staff che lavora al programma.



- Radio2 è la radio ufficiale del Festival. Ema Stokholma, Andrea Delogu e Gino Castaldo saranno gli unici a Sanremo a intervistare i cantanti che si sono appena esibiti.

- Lo spot di presentazione del Festival vede nel primo promo il volto di Matteo Renzi in uno spot ironico realizzzato da Fiorello (ce ne saranno altri).



- Amadeus promette un Sanremo molto incentrato sulla musica. Conferma la presenza di Achille Lauro con cinque esibizioni, cinque quadri da raccontare. «Saranno 5 quadri pazzeschi, tornerò con la mia follia» dice Lauro. Come già annunciato, ci sarà anche Zlatan Ibrahimović in tutte le serate.

- Quest'anno la giuria demoscopica, la giuria della sala stampa e l'orchestra voteranno tramite applicazione per smartphone. La sala stampa sarà allestita al Casinò di Sanremo.

- Gli ospiti musicali ci saranno senz'altro. «Ci sarà una predominanza italiana. Se ci fosse l’opportunità di avere un grande nome internazionale ben venga» ha detto Amadeus. Conferma solo «Quelli che sono contrattualmente chiusi: per ora Ornella Vanoni» alla quale sarà tributato un grande omaggio il sabato sera. «Posso aggiungere i Negramaro, stiamo pensando a una cosa molto forte, e Alessandra Amoroso». Per quel che riguarda Emma Marrone, «Tutto è possibile» risponde il direttore artistico, ma non è prevista per ora la sua presenza al fianco della Amoroso.



- Le donne saranno presenti anche quest'anno: «Avremo una donna a sera» ma ci saranno anche altri interventi. È ancora da confermare, Amadeus svela però l'intenzione di portare sul palco Alessia Bonari, l'infermiera protagonista di una delle foto simbolo di quest'ultimo anno, di «portare questa infermiera sul palco a raccontare la sua storia, seguita dal momento di leggerezza».

- Per quel che riguarda due grandi nomi che girano in questi giorni, il direttore artistico conferma l'incontro con Adriano Celentano e Roberto Benigni, ma è ancora in attesa di una loro risposta, così come sta lavorando per avere anche Loredana Bertè.

• Tutto su Sanremo 2021: cantanti, ospiti, conduttrici, programma e serate. Le ultime news del Festival