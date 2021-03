Sanremo 2021: Simona Ventura positiva al Covid, non ci sarà

L'ha annunciato Amadeus nel corso della conferenza stampa di oggi Simona Ventura Credit: © Rai Redazione Sorrisi







Nel corso della conferenza stampa della quarta serata di Sanremo, Amadeus ha annunciato che Simona Ventura è positiva al Covid, ma sta bene. Purtroppo non potrà essere presente al Festival come previsto. «È disperata, ci teneva tantissimo a essere qui» racconta Amadeus «spero che potremo fare qualcosa insieme in un'altra occasione».

Proprio ieri la stessa Ventura si era detta entusiasta all'idea di rivedere Amadeus sul palco dell'Ariston con un post su Instagram.