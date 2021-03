Da Colapesce e Dimartino ai Maneskin, ecco tutti i videoclip dei Campioni del 71° Festival della Canzone Italiana Colapesce e Dimartino a Sanremo 2021 Giulia Ciavarelli







In concomitanza con le loro esibizioni sul palco, i 26 campioni in gara a Sanremo 2021 lanciano puntualissimi i loro video musicali delle canzoni in gara.

Li abbiamo raccolti tutti (o quasi): dalla coppia Colapesce e Dimartino a Fasma, Ghemon, Maneskin, Noemi e Annalisa.

La lista è in continuo aggiornamento.