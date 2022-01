Sanremo 2022: Cesare Cremonini super ospite del Festival

Il cantautore sarà uno dei nomi di spicco di questa edizione Cesare Cremonini Alessandro Alicandri







Il 12 gennaio Amadeus in un simpatico video realizzato con il cellulare per il TG1, ha rivelato il nome del secondo super ospite del Festival di Sanremo 2022: Cesare Cremonini. Dopo Checco Zalone arriverà quindi il celebre cantautore bolognese che per la prima volta in assoluto salirà su quel palco.

Sono felice di annunciarvi che sarò ospite del 72º Festival di Sanremo! 🎶 🌸 Sono onorato di portare la mia musica per la prima volta al Festival e condividere questa emozione con tutti voi. Grazie Ama!! Io vorrei farvi volare. 💫🎶 #CremoniniSanremo @SanremoRai @RaiUno pic.twitter.com/kF99FDmm5U — Cesare Cremonini (@CremoniniCesare) January 12, 2022

Nel video realizzato Cesare è presente e insieme ironizzano parlando di questa sua presenza al Teatro Ariston. Cesare Cremonini scherzando si auto invita a casa di Amadeus.