Sanremo 2022: i Måneskin super ospiti del Festival

Il conduttore dopo Checco Zalone e Cesare Cremonini, annuncia l'arrivo dei vincitori del 2021 Måneskin Credit: © Pigi Cipelli Alessandro Alicandri







Durante il TG1 del 16 gennaio Amadeus ha annunciato il super ospite speciale che vedremo nella prima puntata. Dopo Checco Zalone e Cesare Cremonini sono attesi sul palco del Teatro Ariston i Måneskin. Dunque tutte le previsioni erano vere: la band vincitrice di Sanremo e dell'Eurovision Song Contest, torna dove tutto è cominciato. Ecco le parole del conduttore: «Sono veramente felice e emozionato perché voglio molto bene a questi super ospiti... avremo come protagonisti assoluti della prima serata i Måneskin. So che affetto hanno per la Festival e per questo mondo meraviglioso che è Sanremo. È bastato un mio sentito invito fatto con il cuore per avere il loro sì». I ragazzi parlano da Los Angeles: «Noi siamo pronti e non vediamo l'ora. Sarà davvero bellissimo, una grandissima emozione. Volevamo ringraziare Amadeus che ha creduto nel nostro pezzo che è stato il nostro punto di svolta. Daremo il cuore». Amadeus ribatte: «Sono davvero forti e me lo aspettavo, me lo auguravo tutto questo loro successo. In questo momento sono il gruppo più amato e cercato del mondo». I Maneskin sono a Los Angeles per il loro primo invito al Saturday Night Live del prossimo sabato 22 gennaio.