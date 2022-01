Sanremo 2022: i Meduza super ospiti del Festival

Il trio dance italiano sarà sul palco del Teatro Ariston l'1 di febbraio. I Meduza Alessandro Alicandri







Il trio dei record che ha fatto esplodere i contatori di ascolti su Spotify, gli italianissimi Meduza, saliranno sul palco del teatro Ariston l'1 febbraio. Loro sono Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale e hanno dato vita a molte delle canzoni che frequentemente ascoltiamo sulle piattaforme di streaming, sui social come TikTok, su Instagram: ovunque. Tra i loro più grandi successi ci sono “Paradise”, “Lose control”, “Piece of your heart”. Hanno appena lanciato il loro singolo “Tell it to my heart” in duetto con Hozier che sta già facendo il giro del mondo. L'annuncio è arrivato dalla diretta voce di Amadeus al TG1 delle 20 del 25 gennaio.