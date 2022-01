Sanremo 2022, il backstage della copertina di Sorrisi

Il Festival scalda i motori con il servizio fotografico per la imperdibile copertina di Sorrisi con il cast Amadeus sul set fotografico creato da Sorrisi Credit: © Alessandro Zambianchi Alessandro Alicandri







La sera di mercoledì 15 dicembre erano stati proclamati in diretta su Rai1 i primi tre classificati di Sanremo Giovani. Poche ore dopo, giovedì 16, i cantanti in gara e Amadeus sono arrivati al Palafiori per il tradizionale appuntamento con il servizio fotografico di Sorrisi, quello che poi vedrete sulla mitica copertina che presenta il Festival di Sanremo.

Nel massimo rispetto delle disposizioni mediche (accesso solo con Green pass, mascherine e distanziamento sociale) dalle 9 del mattino alle 7 di sera il conduttore e gli artisti si sono alternati sul nostro set. Tutti, tranne Elisa (positiva al Covid), Massimo Ranieri ed Emma assenti per impegni di lavoro.

Tra sorrisi, chiacchiere e complicità ci hanno raccontato molto (ma non tutto, ovviamente!) sulla canzone che canteranno sul palco dell’Ariston dal 1° al 5 febbraio. Come lo scorso anno, i cantanti sono stati fotografati singolarmente: le immagini verranno poi “assemblate” dai nostri grafici per creare il “gruppone”. Qui sotto potete vedere in anteprima com’è andata.