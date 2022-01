Sanremo 2022: il programma e gli ospiti serata per serata

Nella seconda serata arriva ad affiancare Amadeus in qualità di co-conduttrice Lorena Cesarini, la giovane attrice conosciuta in “Suburra”. «Ci ho messo un pochino a realizzare» dice Lorena «e ora molta della paura è andata via, ma non nego che potrebbe ritornare una volta salita sul palco dell’Ariston!». Ospite musicale del mercoledì è Laura Pausini che ha già anticipato: «Presenterò per la prima volta dal vivo la mia nuova canzone che s’intitola “Scatola” e poi racconterò un po’ di cose perché il mio 2022 sarà pieno di sorprese». Sul palco salgono gli Artisti in gara che non si sono esibiti nella serata inaugurale. La votazione è uguale a quella del martedì (cioè sarà la Sala stampa a giudicare) e riguarderà quindi la seconda metà delle canzoni in competizione (12 o 13).