Sanremo 2022: Laura Pausini super ospite del Festival

Amadeus a sorpresa l'ha annunciato al Tg1 del 18 gennaio Alessandro Alicandri







È ufficiale: Laura Pausini sarà ospite a Sanremo 2022! La vedremo sul palco del Teatro Ariston nella seconda serata. L'artista arriva dopo l'annuncio di altri grandi nomi: Checco Zalone, Cesare Cremonini e i Maneskin. Sarà l'occasione perfetta per ascoltare il suo nuovo singolo “Scatola”, in uscita il prossimo 20 gennaio. Lo scorso anno Laura era già stata ospite al fianco di Amadeus e Fiorello. Ci aspettiamo come sempre accade nelle sue apparizioni a Sanremo, un'esibizione spettacolare.