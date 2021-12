Sanremo 2022: i cantanti (Big) e le canzoni del 72esimo Festival

Le canzoni e i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022, sul palco del Teatro Ariston Redazione Sorrisi







La lista ufficiale dei cantanti che compongono il cast del Festival di Sanremo 2022 è stata annunciata dal direttore artistico Amadeus al Tg1 delle 20 di sabato 4 dicembre, in anticipo rispetto al programmato annuncio del 15 dicembre, in occasione della serata finale di Sanremo Giovani. A questi 22 nomi si aggiungeranno i 2 vincitori di Sanremo Giovani.

I cantanti in gara a Sanremo 2022

Achille Lauro Aka 7even Ana Mena Dargen D'Amico Ditonellapiaga con Donatella Rettore Elisa Emma Fabrizio Moro Gianni Morandi Giovanni Truppi Giusy Ferreri Highsnob e Hu Irama Iva Zanicchi La Rappresentante di Lista Le Vibrazioni Mahmood e Blanco Massimo Ranieri Michele Bravi Noemi Rkomi Sangiovanni

Il comunicato Rai che ha anticipato l'annuncio

Questo il comunicato Rai del 2 dicembre: "La Direzione di Rai1, avvalendosi delle facoltà del paragrafo “Modifiche e/o integrazioni al Regolamento” del capitolo/paragrafo “Disposizioni generali e finali”, procede alle seguenti modifica del Regolamento stesso: “Le modalità di comunicazione degli Artisti scelti dal Direttore Artistico per la partecipazione in gara al festival cambiano, dando facoltà al Direttore Artistico e a Rai di rendere noti gli Artisti sin dal giorno 02 Dicembre 2021. Viene mantenuto l’impegno per i suddetti artisti di partecipare alla serata finale di Sanremo Giovani prevista per il 15 dicembre 2021 a Sanremo".