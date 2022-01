Sanremo 2022: Orietta Berti e Rovazzi su una nave da crociera

Due nuovi volti si aggiungono alla rosa di protagonisti di questa edizione Alessandro Alicandri







Fino a oggi il vero motivo è rimasto un segreto, ma chi è a Sanremo ha visto da lontano da giorni una grande nave da crociera, la Costa Toscana (di Costa Crociere). Nella puntata del 30 gennaio di “Che tempo che fa”, Amadeus ha svelato di fronte a Orietta Berti e Rovazzi (ospiti in studio da Fabio Fazio) che saranno parte del cast 2022.

Ecco le parole del conduttore del Festival:



"Davanti a Sanremo, c'è una nave da crociera bellissima che è il nostro palco sul mare, per tutta la settimana, ci saranno due nostri grandi amici: Orietta Berti e Fabio Rovazzi! Orietta sarà la regina di quella nave, con ospiti italiani, cantanti, ci saranno dei momenti importanti fino a sabato. Poi scenderanno e verranno da noi per il gran finale".

Da quello che è si è dedotto dal collegamento, la nave diventerà quindi un palcoscenico a cielo aperto e in mezzo al mare per situazioni molto speciali, anche musicali. I due conduttori “in crociera” faranno poi capolino in studio nell'ultima puntata. Ospiti del tradizionale tavolo di “Che tempo che fa” non si sono potuti sbottonare offrendo ulteriori dettagli, ma hanno ammesso di essere già saliti su quella nave per quattro giorni. Chissà cosa ci aspetta!