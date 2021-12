Sanremo 2022 per Matteo Romano, Yuman e Tananai

Svelati i nomi delle tre nuove proposte che diventeranno “Big” durante il prossimo Festival Alessandro Alicandri







“Al primo, secondo e terzo posto andrà di diritto a Sanremo 2022...”. Con queste parole Amadeus durante la serata del 15 dicembre su Raiuno ha annunciato che Yuman, Tananai e Matteo Romano faranno parte della rosa di nomi per il prossimo Festival di Sanremo. Come noto, non porteranno il brano presentato in questi mesi (e in questa serata) ma un inedito, esattamente come tutti gli altri concorrenti. Yuman porterà "Ora e qui”, Tananai porterà “Sesso occasionale” e Matteo Romano invece canterà “Virale”.