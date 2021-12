Sanremo 2022: tre giovani accedono al Festival (ci saranno 25 cantanti)

È arrivato il momento di scoprire chi salirà sul palco del Teatro Ariston Alessandro Alicandri







Si scaldano i motori per la grande serata di Sanremo Giovani 2021 su RaiUno del 15 dicembre, condotta da Amadeus. Eleggerà tra i suoi 12 finalisti chi passerà alla fase successiva che da regolamento prevede la partecipazione diretta al Festival (Sanremo 2022) nella gara principale, tra i “Big”. I nomi sono noti, eccoli.

Sanremo giovani

Bais , “Che Fine Mi Fai” (Udine)

, “Che Fine Mi Fai” (Udine) Martina Beltrami , “Parlo di te” (Torino)

, “Parlo di te” (Torino) Esseho , “Arianna” (Roma)

, “Arianna” (Roma) Oli? , “Smalto e tinta” (Belluno)

, “Smalto e tinta” (Belluno) Matteo Romano , “Testa e croce” (Cuneo)

, “Testa e croce” (Cuneo) Samia , “Fammi respirare” (Yemen)

, “Fammi respirare” (Yemen) Tananai , “Esagerata” (Milano)

, “Esagerata” (Milano) Yuman, “Mille notti” (Roma)

Area Sanremo

Destro , “Agosto di piena estate” (Leverano – Le)

, “Agosto di piena estate” (Leverano – Le) Littamè , “Cazzo avete da guardare” (Terrassa Padovana – Pd)

, “Cazzo avete da guardare” (Terrassa Padovana – Pd) Senza_Cri , “A me” (Brindisi)

, “A me” (Brindisi) Vittoria, “California” (Villafranca in Lunigiana – Ms).

La notizia, la novità è che i giovani che accederanno a Sanremo non saranno due come inizialmente previsto, ma tre. Questo porterà la lista dei concorrenti a 25 nomi invece di 24. Naturalmente chi dovesse accedere alla gara, dovrà portare un inedito esattamente come tutti gli altri cantati, come gli è stato già richiesto in fase di iscrizione.

In sede di conferenza stampa, Amadeus ha annunciato che Elisa è positiva al Covid. Sta bene, ma dovrà rimanere a casa per la serata del 15. Tutti gli altri artisti in gara, salvo imprevisti, saranno presenti sul palco per annunciare il titolo del loro brano.