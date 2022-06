Sanremo 2023: Chiara Ferragni conduttrice con Amadeus

Il 7 e l'11 febbraio l'influencer e imprenditrice sarà al Teatro Ariston Chiara Ferragni Alessandro Alicandri







Nella serata di apertura e di chiusura del Festival di Sanremo 2023, Chiara Ferragni condurrà con Amadeus la manifestazione. Del suo nome si è molto parlato in questi anni e ora è realtà: una delle più importanti influencer in Italia e nel mondo, imprenditrice digitale che ha cambiato il volto della moda e della moda sul web e non solo, sarà al fianco di Amadeus per impreziosire l'evento con la sua ironia e la sua personalità.