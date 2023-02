Sanremo 2023: cosa è successo con Blanco? La spiegazione di Amadeus

Amadeus risponde in conferenza stampa l'8 febbraio sugli accadimenti della prima serata di Sanremo 2023 nel quale, dopo un problema tecnico cantando ”L'isola delle rose”, ha distrutto la scenografia fatta di rose, creando parecchie polemiche nell'opinione pubblica. Ecco cos'ha detto il conduttore al fianco di Gianni Morandi e la co-conduttrice Francesca Fagnani:

”Amadeus su Blanco: Durante le prove le quantità di rose era notevole. È stato provato ed era difficile posizionare le rose, era previsto che dovesse dare un calcio alle rose, certo, mi è stato detto che si sarebbe rotolato sulla batteria e a terra. Nel nostro piccolo sgabuzzino, molto affollato di persone, nel monitor non si intuisce molto quello che viene detto, le parole. Con Bugo e Morgan sono uscito perché ho visto Bugo andarsene. Stando lì dietro non ho percepito il suo problema tecnico, c'è stata un'esagerazione rispetto a quello che mi è stato raccontato, ho capito che c'era qualcosa che non andava. Blanco stamattina mi ha chiamato, era dispiaciutissimo, ha chiesto scusa al Festival e a me. Riccardo è un ragazzo talentuoso, ha sbagliato e l'ha capito. Quando ci sono problemi tecnici chiedo di alzare le mani e si rifà come è successo a Renga lo scorso anno. Evidentemente quella rabbia di un ragazzo che compie 20 anni tra due giorni ma non l'ha fatto per mancare di rispetto a Sanremo o ai fiori, sa bene l'importanza che hanno. Non lo voglio scusare, lui non ha chiesto di essere capito, ma di essere perdonato perché è il primo che ha fatto qualcosa che non avrebbe voluto fare. Credo di voler accettare le sue scuse con serenità”.

Ecco le scuse, scritte a penna in un post pubblicato da Blanco. Porta l'orario delle 4 e 30 del mattino.