Drusilla Foer e Pegah sul palco di Sanremo 2023

L'8 febbraio torna la magia del personaggio che ha incantato il pubblico nel 2022 al Teatro Ariston Alessandro Alicandri







Una sorpresa inattesa (ma molto piacevole) è arrivata in concomitanza con la diffusione della scaletta ufficiale di Sanremo 2023, la partecipazione di Drusilla Foer al Teatro Ariston nella serata dell'8 febbraio per accompagnare Pegah Moshir Pour, una ragazza italoiraniana attivista dei diritti umani. Si parlerà di diritti negati e di una situazione di estrema attualità, ovvero il regime iraniano e le proteste di questi ultimi mesi. La partecipazione di Drusilla segue quella ineccepibile del 2022 in una cifra certamente non ironica per affrontare un tema sociale importantissimo, il cui dibattito è molto acceso anche in Italia.