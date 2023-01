Sanremo 2023: il programma e gli ospiti serata per serata

Padroni di casa sono sempre Amadeus e Gianni Morandi, questa sera affiancati da Paola Egonu.



Gli ospiti musicali di questa sera sono i Måneskin.

La scaletta della serata prevede l’esibizione di tutti e 28 i cantanti in gara. Il voto sarà affidato per il 50% al televoto e per l’altro 50% alla giuria demoscopica. La media tra le percentuali complessive di voto ottenute dalle canzoni in serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle suddette 28 canzoni in gara.