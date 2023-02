Sanremo 2023: Marco Mengoni e il Kingdom Choir hanno vinto la serata delle cover

Chi ha vinto la quarta serata del Festival? Ecco i risultati Alessandro Alicandri







Il verdetto è arrivato: nella serata del 10 febbraio, le giurie (stampa, demoscopica e televoto) hanno determinato i vincitori della serata delle cover e dei duetti. Sono loro: Marco Mengoni con il coro gospel Kingdom Choir con il brano "Let it be" dei Beatles. I voti contribuiranno alla vittoria nella finale dell'11 febbraio.



Ecco i primi cinque artisti in cima alla classifica:



Quinto posto - Mr. Rain, Qualcosa di Grande

Quarto Posto - Giorgia, Luce - Di Sole D'Azzurro

Terzo posto - Lazza, La fine

Secondo posto - Ultimo, Medley Eros Ramazzotti

Primo posto - Marco Mengoni, Let it be