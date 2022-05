Sanremo 2023: quando va in onda? Ecco la conferma ufficiale

La notizia arriva nell'edizione serale del TG1 il 2 maggio 2022 Amadeus Alessandro Alicandri







Il TG1 è diventato negli ultimi mesi il palco delle grandi novità. Amadeus ha annunciato nell'appuntamento delle 20 del 2 maggio, dopo aver confermato già da tempo la sua partecipazione per i prossimi due anni, Sanremo 2023 nelle date dal 7 all'11 febbraio. Le candidature per Sanremo Giovani partiranno il 12 maggio e nelle modalità saranno identiche allo scorso anno, quindi i finalisti vincitori tra i giovani entreranno di diritto nella maxi categoria dei cosiddetti "Campioni" o "Big". L'idea di tornare a integrare i giovani nella gara principale è stata un successo, se pensate che solo quest'anno ha portato in finale nomi in cima alle classifiche ancora oggi: Tananai da ultimo classificato è oggi sulla bocca di tutti e Matteo Romano continua la sua giovane scalata di successo nella musica pop.