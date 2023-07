Sanremo 2024: Amadeus anticipa le novità del regolamento

Al TG1 il conduttore svela i cambiamenti: cantanti in gara anche presentatori, novità per le cover e nuova “giuria delle radio” al posto della demoscopica Lorenzo Di Palma







Sarà pubblicato domani, lunedì 10 febbraio, a mezzogiorno sul sito della Rai, il Regolamento del 74esimo Festival di Sanremo, in cartellone dal 6 al 10 febbraio 2024. Ma Amadeus, in diretta al TG1, ha rivelato qualche anticipazione.

Innanzitutto, ha spiegato il conduttore e direttore artistico della kermesse, nella prima serata, martedì 6 febbraio, ascolteremo tutte le canzoni in gara; mentre i due giorni seguenti, mercoledì e giovedì, si esibiranno solo la metà degli artisti in gara, ma, ed è la vera novità, i cantanti in gara che non si esibiranno saranno comunque sul palco per presentare ognuno di loro, un proprio collega.

Novità anche per la serata di venerdì, il 9 febbraio 2024, tradizionalmente dedicata alle cover: anche quest’anno la tradizione è rispettata, ma gli artisti in gara potranno scegliere qualsiasi canzone, italiana o internazionale, di qualsiasi periodo (fino al 31 dicembre 2023) e di qualsiasi artista, anche del proprio repertorio. Inoltre saranno affiancati da uno o più artisti ospiti, a meno che non siano già un “gruppo” e decidano altrimenti.

Infine la novità più rilevante, le giurie che nella serata finale di sabato 10 febbraio, decideranno il vincitore del Festival vengono rivoluzionate: oltre al televoto e alla sala stampa, si esprimerà anche una nuova “giuria delle radio”, che sostituisce quindi la giuria demoscopica.

Per i dettagli e ulteriori novità, l’appuntamento è per domani con la pubblicazione del Regolamento Ufficiale e “Ricordate Sanremo si ama!”, ha concluso Amadeus.

Questo l'intervento integrale di Amadeus dai profil social della RAI: