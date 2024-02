Sanremo 2024: analisi del televoto e dati delle giurie

Ecco come ha vinto Angelina Mango nel dettaglio dei voti sulle cinque serate Alessandro Alicandri







Come ogni anno, è il momento di analizzare i dati completi di voto del Festival di Sanremo, per capire in modo più preciso cosa e chi ha portato alla vittoria nel 2024 Angelina Mango con il suo brano "La noia". Partiamo dai dati pubblicati già ieri sera: Angelina ha vinto con il 40,3% dei voti, la percentuale integrata del televoto, della giuria stampa-tv-web e della giuria delle radio. Geolier, sempre nelle percentuali integrate, ha raggiunto 25.2% e il secondo posto, mentre la terza classificata è Annalisa con il 17,1% dei voti. In coda abbiamo Ghali quarto con il 10,5% e Irama quinto con il 6,9%. Questi dati nelle ultime ore sono stati confrontati con il dato del solo televoto finale a 5, che presenta queste percentuali.

Geolier - 60% Angelina Mango - 16,1% Ghali - 8,3% Annalisa - 8% Irama - 7,5%

Da un punto di vista legato esclusivamente alle persone votanti da casa, Geolier ha più che triplicato il voto di Angelina Mango. Ma come si è arrivati alla vittoria di Angelina? Partiamo da questo elemento scritto nel regolamento, che è importantissimo: la giuria stampa/tv/web ha contribuito sul voto finale al 33%, la giuria delle radio al 33% mentre il televoto copriva il 34% dei voti. Adesso andiamo a analizzare il voto delle giurie in finale e a ritroso le votazioni dall'inizio, che hanno contribuito a determinare la top 5.

Nell'ultima votazione, a contribuire al voto finale, c'è stata la giuria della sala stampa, tv e web che ha voluto questa classifica finale:

Angelina Mango Annalisa Ghali Geolier Irama

Mentre le radio hanno votato così:

Angelina Mango Annalisa Ghali Irama Geolier

Questo cosa significa? Che due giurie su tre volevano la vittoria di Angelina. Così quel 60% di Geolier è stato riformulato: dalla quarta e quinta posizione applicata dal voto delle altre giurie, la percentuale finale porta Geolier a poco meno della metà dei voti finali. Anche se non sono presenti le percentuali sulle altre due giurie, Angelina appare votata in modo molto compatto e decisivo. Il televoto da casa è comunque stato molto importante per dare chance reali di vittoria a Angelina, così come il suo posizionamento nelle precedenti classifiche: seconda il martedì, prima nella serata di giovedì, seconda nella serata delle cover. Il dato interessante è che Geolier fin dalla prima serata non era tra i preferiti: per la Sala stampa, tv e web l'artista era 23esimo, il mercoledì era ottavo su 15 per le radio. Insomma il supporto a Geolier era decisamente focalizzato sul televoto.



Rimaniamo in tema guardando al televoto relativo alla quinta serata, giudice importantissimo in finale per determinare la top 5. Ecco le prime 10 posizioni con la percentuale indicata.

Geolier 44,8% Angelina Mango 14,2% Annalisa 6% Ghali 5,8% Mahmood 4,9% Irama 4,6% Loredana Bertè 3,2% Il Volo 2,6% Il Tre 1,6% Alessandra Amoroso 1,3%

Questo dato è interessante, perché racconta ancora l'impressionante televoto rivolto a Geolier su 30 artisti. Se a votare Angelina Mango, con meno opzioni possibili è più o meno la stessa percentuale di votanti, quello rivolto a Geolier nella top 5 è sensibilmente aumentato, forse perché tante persone hanno pensato di volerlo aiutare maggiormente nel rush finale.



Interessanti sono anche i dati Annalisa, Ghali, Mahmood e Irama (e va aggiunta anche Loredana Bertè, una vera sorpresa) che hanno collezionato un ottimo dato di televoto. Per il solo televoto, Mahmood era nella top 5. Riferendoci a Mahmood, sembra proprio che l'interesse del televoto sia stato in crescita nel corso delle serate, con un exploit che non è stato però sufficiente a farlo entrare in top 5. Probabilmente il posizionamento tra il sesto e ottavo posto giurie durante le serate centrali del festival non ha aiutato nel risultato.