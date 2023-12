Sanremo 2024: i cantanti e le canzoni, gli ospiti e i conduttori. Tutto sul Festival

Date, nomi, serate, giurie, regolamento. Tutto quello che c'è da sapere sul Festival di Sanremo 2024 Amadeus Redazione Sorrisi







Il Festival di Sanremo 2024 si tiene al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024 e sarà trasmesso in diretta su Rai1, Radio2 e RaiPlay. 30 artisti in gara (27 cantanti scelti e 3 vincitori di Sanremo Giovani) con 30 canzoni inedite, oltre alle consuete cover della quarta serata.

I cantanti in gara a Sanremo 2024

Fiorella Mannoia

Geolier

Dargen D'Amico

Emma

Fred De Palma

Angelina Mango

La Sad

Diodato

Il Tre

Renga & Nek

Sangiovanni

Alfa

Il Volo

Alessandra Amoroso

Gazzelle

Negramaro

Irama

Rose Villain

Mahmood

Loredana Berté

The Kolors

Big Mama

Ghali

Annalisa

Mr.Rain

Maninni

Ricchi & Poveri

Come per l'edizione 2023, l’unica categoria in gara al 74° Festival della Canzone Italiana si chiama “Artisti”: i Giovani si sfidano il 19 dicembre nella Finale di Sanremo Giovani e 3 di loro otterranno un posto in gara tra i Big. I titoli delle canzoni in gara verranno annunciati da Amadeus durante la serata di Sanremo Giovani.

I conduttori di Sanremo 2024

Amadeus è il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2024, ogni sera affiancato da un co-conduttore diverso:

prima serata, martedì 6 febbraio: Marco Mengoni

seconda serata, mercoledì 7 febbraio: Giorgia

terza serata, giovedì 8 febbraio: Teresa Mannino

quarta serata, venerdì 9 febbraio: Lorella Cuccarini

serata finale, sabato 10 febbraio: Fiorello

Le 5 serate di Sanremo 2024

Già dalla prima serata, martedì 6 febbraio, ascolteremo tutte le canzoni in gara; mentre i due giorni seguenti, mercoledì e giovedì, si esibiranno solo la metà degli artisti in gara, ma, ed è la vera novità, i cantanti in gara che non si esibiranno saranno comunque sul palco per presentare ognuno di loro, un proprio collega. Gli artisti non previsti in gara il mercoledì e il giovedì parteciperanno ugualmente allo spettacolo televisivo per introdurre le esibizioni degli altri. L’abbinamento tra gli Artisti “presentatori” e gli Artisti “interpreti” avverrà con un sorteggio pubblico, che avrà luogo durante le conferenze stampa giornaliere nelle giornate del 7 e dell’8 febbraio 2024.

Novità anche per la serata di venerdì, il 9 febbraio 2024, tradizionalmente dedicata alle cover: anche quest’anno la tradizione è rispettata, ma gli artisti in gara potranno scegliere qualsiasi canzone, italiana o internazionale, di qualsiasi periodo (fino al 31 dicembre 2023) e di qualsiasi artista, anche del proprio repertorio. Inoltre saranno affiancati da uno o più artisti ospiti, a meno che non siano già un “gruppo” e decidano altrimenti. Le interpretazioni-esecuzioni della quarta serata saranno parte integrante della gara.

Gli ospiti di Sanremo 2024

Marco Mengoni , vincitore di Sanremo 2023, sarà il super ospite musicale della prima serata, oltre che co-conduttore.

, vincitore di Sanremo 2023, sarà il super ospite musicale della prima serata, oltre che co-conduttore. Giovanni Allevi tornerà a esibirsi dal vivo, dopo oltre due anni, durante la seconda serata di mercoledì 7 febbraio.

Il PrimaFestival

Anche quest'anno torna il PrimaFestival, già da domenica 4 febbraio, alle 20.30, subito dopo il Tg1. Paola & Chiara sono le conduttrici, mentre i tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras sono gli inviati speciali.

Il regolamento di Sanremo 2024

Giurie e votazioni

Si confermano tre le giurie che determineranno le classifiche della competizione, ma al Televoto e alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web si aggiunge una Giuria delle Radio .

le giurie che determineranno le classifiche della competizione, ma al e alla si aggiunge una . Durante la prima serata le 30 canzoni in gara verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e saranno comunicate al pubblico le canzoni nelle prime 5 posizioni in classifica.

Nel corso della seconda e della terza serata le 15 canzoni in gara saranno invece votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio.

Nel corso della quarta serata, la serata-evento dedicata alle Cover, i 30 Artisti in gara saranno votati da tutte e 3 le Giurie: dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio.

Nella finalissima, la quinta serata, verranno reinterpretate nuovamente tutte le 30 canzoni in gara, votate dal pubblico attraverso il Televoto. Il pubblico conoscerà solo le prime 5 canzoni della nuova classifica generale. Dopo le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione da parte delle tre giurie (Televoto, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio).

