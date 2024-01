Sanremo 2024, chi sono Aitana, La Niña, Ratchopper, Stef Burns e gli altri ospiti dei duetti

Abbiamo analizzato i nomi dei duetti annunciati per il prossimo Festival per farvi scoprire chi sono e perché sono così speciali Alessandro Alicandri







Il Festival di Sanremo 2024 è alle porte e nella mattinata del 26 gennaio, Amadeus ha svelato a "Viva Rai2!" i nomi che affiancheranno gli artisti nella quarta serata. Qui vi raccontiamo chi sono tutti gli ospiti dei duetti, alcuni dei quali non particolarmente noti al grande pubblico. In questo modo saremo preparatissimi a quello che succederà tra pochi giorni.

I BoomDaBash (con Alessandra Amoroso) non hanno bisogno di presentazioni: hanno colorato con la loro musica alcune delle estati più belle degli ultimi anni, con brani come "A tre passi da te", "Mambo Salentino", "Karaoke". La loro amicizia è da sempre sotto gli occhi di tutti. Così come Roberto Vecchioni (con Alfa) è una colonna della musica e della cultura italiana, un vincitore di Sanremo capace di emozionare, ieri come oggi, intere generazioni. Su Angelina Mango (con il Quartetto d'archi di Roma) va rimarcata la scelta del brano, "La rondine" (2002), uno dei brani più emozionanti del repertorio di suo padre che non mancherà di farci emozionare. Sarà un momento speciale.

Piccolo Coro Artemìa (con Annalisa e La Rappresentante di Lista)

Diretto da Denis Monte, il Piccolo coro Artemìa (con l'accento sulla i) è un coro di Torviscosa (Udine) ed è composto da ragazzi che vanno dai 14 ai 25 anni. Pluripremiati e di enorme talento, hanno collaborato di recente agli spettacoli natalizi di Elisa a fine 2023 al Forum D'Assago. La Rappresentante di Lista è ormai una realtà sanremese imprescindibile dei festival di Amadeus, con il loro carico di emozioni, amore per le musica e contemporaneità del suono.

La Niña, Gaia e Sissi (con BigMama)

"Lady Marmalade", presumibilmente nella cover del 2001 di Christina Aguilera, verrà ripresentata qui sul palco con delle voci da far girare la testa. La Niña forse è tra le meno popolari al grande pubblico, è un'artista di nascita campana con un talento cantautorale versatile e affascinante. La sua voce, che mescola folk e suoni urban, le ha permesso di costruire in questi oltre 10 anni di carriera un repertorio interessantissimo. L'abbiamo vista in tv nel ruolo di attrice nella serie "La voce che hai dentro" con Massimo Ranieri e a "Bar Stella" con Stefano De Martino.

Gaia e Sissi sono due nomi popolarissimi che a "Amici" hanno trovato grande popolarità. Accomunate da voci potentissime e uno stile inconfondibile, ci faranno divertire. Non sarà da meno Pino D'Angiò (con i Bnkr44), l'artista che nel 1981 rese popolare la disco funk con il brano "Ma quale idea!", popolarissimi sono anche i brani "Okay Okay", "Una notte da impazzire" e molti altri. Un grande ritorno sarà quello di Ivana Spagna sul palco di Sanremo al fianco di Clara nell'indimenticabile brano "Il cerchio della vita", con il Coro delle voci bianche del Teatro Regio di Torino. Nato alla fine del 1997 dalla collaborazione tra il Teatro Regio e il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, è stato diretto sin dalla fondazione dal maestro Claudio Marino Moretti al quale, nel 2008, si è avvicendato il maestro Claudio Fenoglio.

BabelNova Orchestra (con Dargen D'Amico)

È un collettivo di recente formazione guidato dal contrabbassista Pino Pecorelli, BabelNova Orchestra è una formazione di 12 musicisti provenienti da tutto il mondo con la capacità di rappresentare con enorme qualità le sfumature e la bellezza della world music.

Amatissimo in Italia è Jack Savoretti (canterà con Diodato), un cantautore che è davvero un instancabile animale da palcoscenico. Ci incanterà anche Bresh, uno dei nomi di nuova generazione più amati da chi fa pop (ha duettato con Marco Mengoni, Fabri Fibra, Tedua, Mara Sattei, i Pinguini Tattici Nucleari). Con Fiorella Mannoia ci sarà Francesco Gabbani (talentuosissimo vincitore del Festival) mentre con Fred De Palma arriveranno gli Eiffel 65, presumibilmente nell'attuale formazione con Jeffrey Jey e Maury. Con Gazzelle invece avremo Fulminacci, autore pop clamoroso e cantautore raffinato. Geolier cala gli assi del rap e quello del pop campano coinvolgendo Guè (reduce dal grande successo del suo ultimo disco con i Club Dogo), il rapper Luchè e Gigi D'Alessio.

Ratchopper

Nome d'arte di Souhayl Guesmi, Ratchopper è un musicista, compositore, produttore e deejay e ingegnere del suono tunisino. A 14 anni ha cominciato per la prima volta a rilavorare canzoni e suoni che l'hanno portato a diventare oggi uno dei nomi più richiesti per la produzione di basi rap e trap della Tunisia. Ha già lavorato con Ghali.

Non hanno davvero bisogno di presentazioni Fabrizio Moro, nome di spicco di Sanremo che si esibirà con Il Tre così come Riccardo Cocciante (con Irama) e Donatella Rettore (con La Sad), colonne sonore e colonne portanti della musica italiana.

Stef Burns

Con il trio Il Volo ascolteremo uno dei più leggendari chitarristi al mondo. Stef Burns è particolarmente noto per aver lavorato per decenni al fianco di Vasco Rossi. Dalla sua, oltre al talento straordinario, ha un'identità musicale inconfondibile che si ritrova potentissima anche nei suoi lavori solisti. Provate a ascoltare i suoi brani di sola chitarra: sono incredibili.

Sarà speciale l'incontro con Venerus, voce raffinata musicista talentuoso di nuova generazione, così come ci farà sognare Ermal Meta, altro grande protagonista del Festival al fianco di Maninni. Sempre rimanendo in tema di raffinatezza e velluto, con i Negramaro tornerà sul palco di Sanremo Malika Ayane.

Tenores di Bitti

Il nome già suggerisce che si tratta di un gruppo vocale sardo, terra molto cara a Mahmood. Il quartetto "Tenores di Bitti" formato da Daniele Casellu, Mario Pira, Piero Sanna e Tancredi Tucconi canta i brani della tradizione, con l'intento di fare ricerca e generare valore per il repertorio folk di questo territorio straordinario. Mahmood, con mamma di Orosei, si è sempre sentito un sardo d'adozione. Ha più volte detto di saper parlare anche in dialetto, visto che passa spesso il tempo libero in Sardegna.

I Gemelli Diversi, presumibilmente nell'attuale formazione con Strano e Thema (ricordate la loro partecipazione a Sanremo 2009 con il brano "Vivi per miracolo") riproporranno uno dei loro più grandi successi, "Mary" con Mr. Rain. Saliranno sul palco con i Ricchi e Poveri Paola & Chiara, mentre Renga e Nek canteranno i loro brani senza ulteriori ospiti.

Aitana

Aitana è, senza esagerazioni, una delle artiste più popolari in assoluto della Spagna, con grande risonanza anche in paesi latini come Argentina e Messico. Dall'incontro con Sangiovanni è nata una collaborazione di enorme successo in "Mariposas", versione spagnola di "Farfalle" presentata a Sanremo nel 2022.

Chiudiamo la lista con Gianna Nannini e il suo grande ritorno al Festival al fianco di Rose Villain e la grande voce di Skin della band Skunk Anansie (è stata giudice di X Factor, parla bene italiano, è molto popolare in Italia) e infine la voce inconfondibile di Umberto Tozzi, assieme ai The Kolors. Ne sentiremo e ne vedremo delle belle.