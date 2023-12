Sanremo 2024: ecco chi sono gli artisti (Big) che si giocano il Festival

Un cast spettacolare, tra grandi star e nuove leve, a cui si aggiungeranno i tre vincitori di Sanremo Giovani Francesco Chignola







Eccoli, sono loro i 27 artisti che si affronteranno al 74° Festival di Sanremo, in onda su Rai1 dal 6 al 10 febbraio 2024. Amadeus, direttore artistico e conduttore per la quinta (e forse ultima) volta, li ha annunciati personalmente.

E noi ve li presentiamo uno per uno: ci sono ben sei ex vincitori del Festival, tanti debuttanti (tra cui spiccano star come Negramaro e Alessandra Amoroso), autentiche glorie della nostra canzone (Bertè, Mannoia, i Ricchi e Poveri) ma anche nuove leve pronte a far parlare di sé, come BigMama, i La Sad e Maninni. E il 19 dicembre su Rai1 conosceremo i tre Giovani che andranno a unirsi ai Big in gara.

I Big di Sanremo 2024 Alessandra Amoroso Vincitrice di “Amici” nel 2009, Alessandra Amoroso è una delle più seguite popstar italiane, eppure a Sanremo non è mai stata in gara: duettò con Valerio Scanu nel 2010, con Emma nel 2012, e poi nel 2019 era una degli ospiti speciali. Alfa Il rapper e cantautore genovese Andrea De Filippi, in arte Alfa, debutta a Sanremo. Attivo dal 2017, ha pubblicato due album e nel 2020 ha duettato con Annalisa. La sua “Bellissimissima” è stata un grande successo di questa estate. Angelina Mango Primo Festival per Angelina, figlia d’arte (suo padre era Mango, scomparso nel 2014), finalista nell’edizione di “Amici” conclusa a maggio. I suoi singoli “Ci pensiamo domani” e “Che t’o dico a fa’” hanno sbancato radio e streaming. Annalisa L’artista savonese raggiunge quota sei Festival. Il massimo risultato lo ottenne nel 2018: terza con “Il mondo prima di te”. Negli ultimi mesi ha travolto le classifiche con una serie di singoli, da “Bellissima” a “Mon amour” e “Ragazza sola”. BigMama Nata ad Avellino, BigMama (nome d’arte di Marianna Mammone) è una rapper che usa le rime per comunicare un mix di fragilità e forza. L’anno scorso è uscito il suo primo album, a Sanremo 2023 ha duettato con Elodie. E ora debutta tra i Big. Dargen D'Amico Nel 2022 arrivò nono con “Dove si balla”, diventato un vero tormentone, e poi è entrato a far parte della giuria di “X Factor”. Produttore, rapper e autore, non si fa mai vedere in pubblico senza un paio di coloratissimi occhiali da sole. Diodato Antonio Diodato nel 2014 partecipò al Festival tra le Nuove proposte, arrivando secondo. Nel 2018 la prima volta da Big (in coppia con Roy Paci) e poi, nel 2020, il trionfo con “Fai rumore”. Nell’edizione del 2021 si è presentato come ospite. Emma Emma portò a casa il trofeo nel 2012 con “Non è l’inferno”, dopo il secondo posto del 2011 con i Modà. Nel 2022, poi, arrivò sesta. Ma non scordiamo che Sanremo lo ha anche condotto: nel 2015 con Carlo Conti, Arisa, e Rocío Muñoz Morales. Fiorella Mannoia Sette anni dopo il secondo posto di “Che sia benedetta”, Fiorella Mannoia torna in gara a Sanremo (nel 2019 fu ospite). È la sesta volta, la prima fu nel 1981 (“Caffè nero bollente”). Nel 1987 con “Quello che le donne non dicono” arrivò ottava. Fred De Palma Il piemontese Federico Palana arriva al Festival (prima aveva solo duettato con Patty Pravo nel 2016) dopo una carriera di 15 anni che l’ha visto passare dal rap al pop latino. Tra le sue hit, “Una volta ancora” con Ana Mena e “Paloma” con Anitta. Gazzelle Flavio Bruno Pardini è il vero nome del cantautore romano che dal 2017 a oggi ha pubblicato quattro album e lo scorso giugno ha riempito lo stadio Olimpico. Tra i suoi brani più amati, “Destri” e “Non sei tu”. Sarà il suo primissimo Sanremo. Geolier A soli 23 anni è già uno dei massimi esponenti del nuovo rap italiano, con due acclamati album all’attivo e una sfilata interminabile di collaborazioni e duetti. Viene da Napoli, si chiama Emanuele Palumbo ma per tutti è Geolier. Ghali Per Ghali Amdouni (milanese di origini tunisine) a Sanremo sarà un esordio assoluto. Negli ultimi anni si è imposto come una delle figure più importanti della scena “urban”, tra pop e trap. Il suo più grande successo è stato “Good times”. Il Tre Il Tre è lo pseudonimo di Guido Luigi Senia, artista romano che abbatte i pregiudizi sui rapper “brutti e cattivi”. Attivo da otto anni, si è fatto notare grazie a singoli come “Cracovia, Pt.3” e “Te lo prometto”. Ha pubblicato due album. Il Volo Terzo Sanremo per Il Volo (Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble) che nel 2015, alla loro prima volta in gara, vinsero con “Grande amore”. Nel 2019, con “Musica che resta”, arrivarono terzi. Ancora bambini, erano stati ospiti al Festival nel 2010. Irama Filippo Maria Fanti in arte Irama debuttò tra le Nuove proposte nel 2016, e poi vinse “Amici” due anni dopo. Sarà il suo quarto Sanremo da Big. Nel 2021 non si esibì per un tampone positivo nel suo staff, ma restò in gara. Quarto nel 2022. La Sad Plant, Fiks e Theø sono i La Sad, band in attività da tre anni che mescola punk e trap. Sono stati ospiti di Cattelan su Rai2 e hanno duettato con gli Articolo 31. È il loro esordio sanremese. Loredana Bertè Con 12 partecipazioni in gara (di cui due in duetto), Loredana Bertè è una delle veterane di questa edizione. La prima volta fu nel 1986 con “Re”, scritta da Mango, la più recente nel 2019 con “Cosa ti aspetti da me”, che si classificò quarta. Mahmood L’unico Big di Sanremo 2024 ad aver già vinto due volte è Alessandro Mahmoud: dopo l’esordio tra le Nuove proposte nel 2016, trionfò nel 2019 con “Soldi” e nel 2022 con “Brividi” insieme con Blanco. Oggi è in radio con “Cocktail d’amore”. Maninni Viene da Bari e il suo vero nome è Alessio Mininni, ma si fa chiamare Maninni. Sarà il suo primo Festival, anche se un anno fa aveva partecipato a “Sanremo Giovani”. Nel 2016, il cantautore aveva fatto parte anche della fase iniziale di “Amici”. Mr.Rain Secondo Festival di fila per il bresciano Mr.Rain, vero nome Mattia Balardi, che nell’edizione 2023 è arrivato terzo con la hit “Supereroi” (e un coro di bambini). Ha alle spalle quattro album. Dieci anni fa partecipò a “X Factor”, ma si ritirò. Negramaro Nel 2005 i Negramaro di Giuliano Sangiorgi, nella sezione Giovani, vennero eliminati dopo un’esibizione. Sono poi diventati una delle più importanti band italiane e nel 2021 salirono sul palco dell’Ariston come ospiti. Renga e Nek Francesco Renga arriverà a quota 10 Sanremo, di cui due tra le Nuove proposte (una come voce dei Timoria). Vinse nel 2005 con “Angelo”. Per Nek sarà la quinta volta: anche lui debuttò tra le Nuove proposte, finì secondo nel 2015. Ricchi e Poveri Sono i decani di Sanremo 2024: sarà la loro 13a volta, ma mancavano dal 1992. Nel 1985 vinsero con “Se m’innamoro”. Per la prima volta Angelo Sotgiu e Angela Brambati saranno al Festival senza Franco Gatti, scomparso nel 2022. Rose Villain Sarà il primo Festival in gara per la milanese Rosa Luini, in arte Rose Villain, che nell’edizione 2023 affiancò Rosa Chemical nella serata delle cover. Ha pubblicato il suo primo album a gennaio e ha duettato con molte star del rap. Sangiovanni Sangiovanni (all’anagrafe Giovanni Pietro Damian) torna in gara dopo il quinto posto del 2022 con “Farfalle” (nell’edizione 2023 duettò con Ariete). Nel frattempo, ha esordito come attore nella serie “Vita da Carlo” su Paramount+. The Kolors Vincitori di “Amici” nel 2015, i The Kolors, capitanati da Stash, hanno gareggiato al Festival solo nel 2018 con “Frida (mai, mai, mai)”, arrivando noni. La loro “Italodisco” è stata una delle più grandi hit del 2023.

Ed ecco i Giovani

Questi 12 artisti si scontrano nella gara “Sanremo Giovani”: tre di loro saranno all’Ariston in gara tra i Big.