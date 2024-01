Sanremo 2024, il primo ascolto delle 30 canzoni in gara

Noi di Sorrisi, come ogni anno, abbiamo potuto ascoltare in anteprima tutti i 30 brani in gara Francesco Chignola







Mancano pochi giorni all'inizio del 74° Festival di Sanremo (andrà in onda su Rai1 dal 6 al 10 febbraio), ma noi di Sorrisi, come ogni anno, abbiamo potuto ascoltare in anteprima tutti i 30 brani in gara. Ecco le nostre prime impressioni a caldo.

Alessandra Amoroso

Inizia con l'immagine di una Roma notturna e addormentata "Fino a qui", la canzone con cui Alessandra Amoroso debutta in gara a Sanremo. Nel ritornello di questa trascinante ballata in cui la protagonista si paragona alla "Sally" di Vasco Rossi, non si parla d'amore in senso romantico ma di una lunga caduta da un metaforico grattacielo (citazione del film "L'odio") in cui «durante il volo, piano dopo piano, mi ripeto: fino a qui tutto bene». Tra le firme del testo e della musica ci sono anche i produttori Takagi & Ketra.

Alfa

Primo Festival per Alfa, in gara con "Vai!". Nel brano, accompagnato fin dai primi secondi da un fischiettìo, il giovane artista canta (e rappa) su un tappeto sonoro che si rifà in qualche modo al genere country, ma contaminato con la dance. Il testo esprime il desiderio di godere appieno, senza remore, i propri sentimenti: «Io voglio solo vivere, sia piangere che ridere, il cielo sarà il limite».

Angelina Mango

L'artista lanciata da "Amici" esordisce a Sanremo con un brano scritto assieme a Madame e intitolato "La noia" (che poi è anche il tema del pezzo). Le sonorità partenopee di Angelina Mango si affiancano a quelle più elettroniche di Madame (l'esperto Dardust produce e firma anche con loro le musiche), il tutto però con uno spiccato retrogusto latino: «È la cumbia della noia» dice infatti il ritornello. Frase da segnare: «Una corona di spine sarà il dress code per la mia festa».

Annalisa

Sesto Sanremo in gara per Annalisa, che arriva al Festival dopo un anno di grandi successi. In linea con i suoi ultimi singoli, la cantante ligure non porta in gara una ballata, ma "Semplicemente", un brano elettro-pop veloce e radiofonico, caratterizzato da una metrica avventurosa, che non ha al centro l'amore in sé, ma la voglia di essere liberi e la necessità di essere accettati per la propria personalità.

BigMama

Primo Sanremo tra i big per questa cantante e rapper che si presenta con "La rabbia non ti basta", pezzo molto veloce che fa leva sul ritmo e sulla grinta vocale di BigMama. Il brano è una confessione molto sentita personale che parla di trasformazione e di riscatto rispetto a un passato fatto di violenza e crisi interiore. «Guarda me, adesso sono un'altra, la rabbia non ti basta».

Bnkr44

La band promossa tra i Big da "Sanremo Giovani" propone questo suo "Governo punk" incartato in un mix di pop e rock, che in un testo pieno di accostamenti ironici («Ti pettini i capelli con una calibro 9», per citarne uno) nomina apertamente numi tutelari come Blur e i Queen. I Bnkr44 cantano: «Scrivo dentro un garage, la mia testa è un collage». Attenti alla martellante "eh eh eh eh" del ritornello.

Clara

La vincitrice di "Sanremo Giovani" esordisce tra i Big con "Diamanti grezzi", canzone che inizia con un'avvolgente introduzione orchestrale, forte della brillante vocalità di Clara, ma che poi si trasforma in un pezzo dal ritmo più sostenuto e con sonorità contemporanee. «Cosa siamo noi? Solo diamanti grezzi». Una frase pronta da scrivere sul diario: «Perdiamo tutto, l'amore è una sala slot».

Dargen D'Amico

Ritmo davvero scatenato (forse il pezzo più veloce di questo Festival) ma anche temi importanti per Dargen D'Amico al suo secondo Sanremo: "Onda alta", infatti, fa esplicitamente riferimento alle rotte dei migranti. «Sta arrivando l'onda alta, stiamo fermi e non si parla e non si salta» canta il rapper e produttore. E si chiude così: «Navigando verso Malta senza aver nuotato mai nell'acqua alta».

Diodato

Quattro anni dopo la sua vittoria con "Fai rumore", Diodato torna in gara con "Ti muovi", una ballata trascinante in cui è impossibile non riconoscere lo stile del cantautore pugliese. Diodato firma in solitaria un pezzo coinvolgente dove si va alla ricerca di un'ultima speranza dopo un amore che sembra ormai svanito. «Forse un'ultima parte di me crede davvero che sia possibile».

Emma

Questo sarà il quarto Sanremo in gara di Emma, che all'Ariston ci sorprenderà davvero con i suoni elettronici e profondi di questo pezzo ritmato intitolato "Apnea". Nel testo si vuole raccontare un sentimento che sente finalmente il bisogno di chiedere scusa («È colpa mia se adesso siamo in bilico») ma che si scopre ancora capace di togliere il respiro (ed Emma ce lo farà letteralmente sentire).

Fiorella Mannoia

Sesto Sanremo per questa leggenda della canzone italiana, che ha scelto di presentare un brano ritmato come "Mariposa". Le sonorità giocano con il folklore latino, così come il testo, dove si restituisce il ritratto complesso e sfaccettato di un personaggio femminile dai contorni quasi mitologici e che contiene ogni donna mai vissuta: «Mi chiamano con tutti i nomi, tutti quelli che mi hanno dato». Subito da cantare in coro il «Ahia ia ia ia iai» del ritornello.

Fred De Palma

Per il suo primo Sanremo in gara, Fred De Palma propone "Il cielo non ci vuole", un pezzo velocissimo che non dà un attimo di tregua e che nelle sonorità si rifà al mondo del pop latino oltre che, più spiccatamente, alla dance. «E invece di tenerti lontana da me, ti ho fatta solo piangere» canta Fred, ma persino un amore difficile, se è vero, può resistere a tutto. Attenti a un'inattesa citazione di De Andrè.

Gazzelle

Primo Sanremo per il cantautore romano, e la sua "Tutto qui" è una dolcissima ballata che ci ha restituito un retrogusto Anni 90 ed è "ambientata" esplicitamente nella zona di Roma Nord. Che è dipinta come un luogo da cui si può e si vuole scappare, per vivere insieme un minuto (o forse anche tre) di felicità.

Geolier

È interamente cantata e rappata in napoletano la canzone con cui Geolier debutta a Sanremo: "I p' me, tu p' te" fa incontrare elettronica e rap per parlare di un amore finito, una relazione che sembrava condannata fin dall'inizio. Chi non capirà il testo, rimarrà comunque colpito dalle strepitose sonorità.

Ghali

Esordio sanremese per Ghali con "Casa mia", affresco elettro-rap di una città dove «siamo tutti zombie con il telefono in mano» e di un quartiere dove si è perso il concetto di casa, segnato forse da una crisi di valori e di certo dal contrasto tra le comunità. La canzone affronta, spesso con piccole suggestioni, molti temi impegnati, ma prende una piega politica ancora più esplicita quando recita: «Bombardate un ospedale per un pezzo di terra o per un pezzo di pane».

Il Tre

"Fragili" è il titolo della canzone con cui Il Tre esordisce a Sanremo. E la fragilità è proprio il tema centrale di questo brano, che resta in equilibrio tra pop e rap: «Ma siamo fragili come la neve, come due crepe» recita il ritornello. L'artista sembra suggerire che ammettere i propri limiti di fronte agli altri sia l'unica via d'uscita dal senso di colpa che ci attanaglia.

Il Volo

Vincitori nel 2015, i ragazzi de Il Volo arrivano al loro terzo Sanremo con la romanticissima "Capolavoro", una ballata orchestrale in crescendo che punta tutto sul talento dei tre interpreti e, forse ancora più che in passato, sulla differenza tra le loro vocalità, che si muovono tra la lirica e il pop. «Cadi dal cielo come un capolavoro, prima di te non c'era niente di buono».

Irama

Quarto Sanremo da Big per Irama che porta "Tu no", una ballata intensa e segnata dalla voce profonda dell'artista. È una canzone incentrata sul ricordo e sulla nostalgia profonda di una persona assente: «Bastasse solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me» canta Irama nel ritornello.

La Sad

Porta anche la firma di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari il pezzo della band La Sad, al primo Sanremo in assoluto. A essere "Autodistruttivo", nel testo, è il destino, ma anche l'amore, descritto come qualcosa che «spacca il cuore a metà». Il gruppo dà voce a chi si sente emarginato dalla massa e a quelli che non riescono a trovare un legame: «Nessuno resta per sempre tranne i tattoo sulla pelle».

Loredana Berté

Una canzone molto rock e tirata per la 12a edizione di Loredana Bertè in gara. «Io sono pazza di me e voglio gridarlo ancora»: "Pazza" è un inno all'amore verso noi stessi e alla consapevolezza che bisogna smettere di odiarsi, e di dare troppo peso alle opinioni altrui, per tornare a vivere davvero. Frase da segnare: «Io cammino nella giungla con gli stivaletti a punta».

Mahmood

Mahmood ha vinto due volte Sanremo, e ritorna proponendo "Tuta gold", un pezzo che racconta la periferia con immagini concrete, quasi neorealiste (la tuta del titolo è quella di uno spacciatore) ma non prive di ironia. Il testo è infarcito di parole inglesi come moonlight, night, fake, rave, bitch, e il ritornello ha un ritmo implacabile. Tutti canteranno: «Cinque cellulari nella tuta gold, baby non richiamerò».

Maninni

Amadeus ha scelto Maninni per questa edizione del Festival grazie alla sua ballata "Spettacolare", una canzone onesta e romantica, il cui titolo si riferisce alla voglia di stringersi forte per reagire a «giornate bastarde, quelle che non ce la fai più». La frase da ricordare: «Tutto il mondo è un gabbia di specchi, una partita a scacchi con la verità».

Mr.Rain

Per il suo secondo Festival consecutivo, Mr.Rain non si smentisce portando un altro brano pop di innegabile efficacia che, prendendo spunto dalla storia di un lutto famigliare (come ha specificato l'artista in una nota stampa), racconta soprattutto un amore capace di ogni cosa, persino di fermare il mondo, «anche se dura un secondo come le comete». Quello di cui canta è un sentimento che sfida anche la gravità, rappresentato dall'immagine del titolo: "Due altalene" sospese nel cielo.

Negramaro

A 19 anni dalla loro partecipazione tra i Giovani, i Negramaro ritornano in gara e portano "Ricominciamo tutto", firmata unicamente dal leader Giuliano Sangiorgi. È una canzone che tra suggestioni "on the road" e citazioni di Battisti più o meno esplicite («bionde trecce», «discese e risalite»), racconta una fuga al mare per ricucire un amore ferito. La voce di Sangiorgi esplode nel crescendo rock orchestrale.

Renga e Nek

Due veterani del Festival si presentano per la prima volta insieme cantando "Pazzo di te". L'amore che i due interpretano nel brano viene descritto come stupido, inutile e irresponsabile. Ma anche come nobile, fragile e, soprattutto, capace di rendere folle una persona: «E non sai come vorrei farne a meno» recitano. Le voci potenti e inconfondibili di Francesco Renga e Nek fanno il resto.

Ricchi e Poveri

Dopo 22 anni i Ricchi e Poveri tornano a Sanremo in gara con un brano pop dance, tutto da ballare e senza alcuna vergogna. «Dammi retta, scendi adesso in pista» cantano Angelo e Angela, per raccontare la voglia di prendere al volo la possibilità di un amore prima che sia troppo tardi: «Tanto lo sai che ti aspetto, ma non tutta la vita». Impossibile non fischiettarla dopo il primo ascolto.

Rose Villain

Debutto a Sanremo per Rose Villain: il "Click boom!" del titolo è il rumore di un colpo di pistola, perché è un «amore che è come un proiettile». Il pezzo parte quasi come una ballata ma poi scoppia di ritmo in un ritornello "onomatopeico" in cui il cuore fa «boom boom» e un automobile che ricongiunge due amanti fa «vroom vroom». Frase da ricordare: «Ti ho fatto entrare nel mio disordine».

Sangiovanni

Ritorna dopo due anni in gara con "Finiscimi" questo giovane artista, con un brano di cui firma in solitaria il testo. In questa ballata appoggiata su un tappeto sonoro tipicamente r&b, Sangiovanni scrive una lettera in cui ammette i suoi errori e gli sbagli che ha fatto: «Fammi sentire quanto sono pessimo, quanto ti ho mancato di rispetto non dicendoti la verità» recita nel ritornello.

Santi Francesi

Arriva da "Sanremo Giovani", è il duo vincitore di "X Factor", e al Festival porta l'unica canzone di questa edizione… ad avere la parola "amore" nel titolo. "L'amore in bocca" è un gioco di parole con "l'amaro" ed è quello che è rimasto dopo un incontro fugace, ma che fa già sognare una seconda occasione: «Lascerò i vestiti per strada, ti sembrerà strano seguire un filo di lana».

The Kolors

A sei anni dall'ultima volta in gara, e dopo il successo clamoroso di "Italodisco", il gruppo di Stash si presenta all'Ariston con una canzone spedita e immediata che mescola funk e disco music per raccontare la primissima scintilla di un amore. «Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa»: il giorno dopo il primo ascolto, questa frase la canteranno in tutta Italia.