Sanremo 2024: il programma e gli ospiti serata per serata

Dal 6 al 10 febbraio in diretta su Rai1 va in onda il 74° Festival di Sanremo. È il quinto Festival di fila con la direzione artistica e la conduzione di Amadeus, che per chiudere questo capitolo della sua carriera televisiva («Potrei accettare di rifarlo, ma non consecutivo» sono le sue parole) ha chiamato Fiorello, Lorella Cuccarini, Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino come co-conduttori, e tanti ospiti. E poi, soprattutto, ha messo insieme un super cast di 30 Big (che, considerando i gruppi, sono 49 persone!) per altrettante canzoni pronte a conquistare le radio e i nostri cuori.

Lo spettacolo non si ferma all’Ariston. Il PrimaFestival (dopo il Tg1 della sera) è condotto da Paola & Chiara, Mattia Stanga e Daniele Cabras. A Sanremo c'i sarà'è anche il “glass” di Fiorello, affiancato da Alessia Marcuzzi, in diretta notturna su Rai1 dal 6 al 9, subito dopo le serate, con “Viva Rai2!... Viva Sanremo”. L’inviato per “La vita in diretta” è Pierpaolo Pretelli e gli Autogol compiranno missioni per Amadeus su RaiPlay.