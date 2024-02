Sanremo 2024, Lorella Cuccarini: «Indosserò abiti senza tempo»

È la co-conduttrice della quarta serata del Festival, venerdì 9 febbraio Redazione Sorrisi







«Sono felicissima che Amadeus mi abbia voluta, soprattutto per il contenuto della chiamata: è stata una manifestazione d’amore. Mi ha detto che questo sarà il suo ultimo Festival e che voleva farlo con gli amici e le persone che stima e con cui sta bene, perché vuole che sia una bellissima festa. Avendo partecipato come ospite l’anno scorso, pensavo di vederlo da casa. Invece mi ha chiamato dieci giorni prima della comunicazione ufficiale. Non potevo dirgli di no. Gli voglio molto bene e lo stimo tanto, anche se era da tempo che non lavoravamo più assieme. L’ho conosciuto tra gli Anni 80 e 90 perché eravamo entrambi alla Fininvest. Poi nel 1995 lo chiamai per fare insieme a me “Buona Domenica” e subito dopo gli chiesi di partecipare al musical “Grease” nei panni del dj narratore. E lui accettò. È stata l’esperienza che ci ha più legati. Meravigliosa. Adesso torno al suo fianco in una serata impegnativa e molto ricca, quella dei duetti. Dal punto di vista personale ed emotivo non vedo l’ora di sentire Angelina cantare una canzone del papà Mango. Penso sarà un momento molto commovente. Ma anche i Ricchi e Poveri con Paola & Chiara mi divertono moltissimo e Geolier ha creato un gruppo “Made in Napoli” che spacca. Sarà una serata veramente molto forte e anche io farò “parlare il mio mestiere”. Sarà una sorpresa come gli abiti che indosserò: vorrei omaggiare alcuni stilisti che hanno fatto grande il nostro Paese. Sia sugli abiti che sui gioielli, mi piace il concetto di “circolarità” della moda. Indosserò capi senza tempo, che diventano opere d’arte».