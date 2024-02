Sanremo 2024, Marco Mengoni: «Ho studiato e ora mi voglio divertire»

Il primo dei co-conduttori salirà sul palcoscenico nella serata d’esordio, martedì 6 febbraio Marco Mengoni Credit: © Andrea Bianchera Redazione Sorrisi







«Eccomi: il primo dei co-conduttori di Sanremo 2024. Io salirò sul palcoscenico nella serata d’esordio, martedì 6 febbraio. E so che mi metterò alla prova... Ma ho pensato bene di ripetermi quel che mi sono detto lo scorso anno, quando all’Ariston ci sono andato in gara: “Marco, ti devi solo divertire, devi solo essere te stesso”. Ecco, cercherò di far diventare questo mio divertimento anche quello del pubblico. E se sbaglierò? Pazienza: siamo umani, no? Nei cinque giorni di Festival dello scorso anno mi sono cibato così tanto di Sanremo “da cantante” che sono ancora sazio. Diciamo che ritroverò il me stesso cantante nei 30 artisti in gara. Cercherò di essere imparziale, ma non potrò che cercare anche di mettere a suo agio chi vedrò più nervoso, anzi emozionato. Oh, è un cast eccezionale: Amadeus ha fatto un altro colpaccio! La mia avventura è partita lo scorso anno, dopo l’Eurovision Song Contest. Con Amadeus abbiamo cominciato a sentirci più spesso e a un certo punto è stata fatta la domanda fatidica: “Ti andrebbe, Marco, di co-condurre il Festival?”. “Aspetta, Ama: questa è una cosa molto importante, che non ho mai fatto. Sul palco ci sto bene con la musica e non vorrei né farti fare brutte figure, né farle io. Risentiamoci a metà agosto, dai”. Ovviamente ero già abbastanza convinto: sapevo che ce l’avrei messa tutta. E infatti mi sono messo a studiare rivedendo tutti i Sanremo per capire cosa hanno fatto i grandi personaggi, a partire dalla mia preferita di sempre: Anna Marchesini!».