Sanremo 2024, tutti i record del Festival

Amadeus ha eguagliato un primato di Mike e Baudo: cinque consecutivi Eddy Anselmi







Con l’edizione di quest’anno, le canzoni in gara nella storia di Sanremo passeranno a 2.152, le serate a 295. I 30 artisti partecipanti dell’unica sezione del Festival (che tutti chiamiamo “Big”) non sono un record: 30 canzoni in finale invece sì. C’è un primato anche per Amadeus: oltre a raggiungere Mike Bongiorno e Pippo Baudo come Festival condotti consecutivamente (cinque), li supererà per numero di serate consecutive. Per Amadeus, quella di giovedì 8 febbraio sarà la serata consecutiva numero 23 e alla fine del Festival arriverà a quota 25. Una volta, infatti, l’evento durava meno di cinque serate: quelle consecutive di Pippo sono 22, quelle di Mike 15.

I veterani del 2024 sono i Ricchi e Poveri, al loro Festival numero 13, seguiti da Loredana Bertè (12) e da Francesco Renga (10). Completano la lista Annalisa e Fiorella Mannoia (6), Irama e Nek (5), Diodato, Emma e Mahmood (4), Il Volo (3), Sangiovanni, Mr.Rain, The Kolors, i Negramaro e Dargen D’Amico (2). Gli altri 15 artisti gareggiano per la prima volta, anche se Alessandra Amoroso ha già accompagnato due futuri vincitori, Valerio Scanu (2010) ed Emma (2012), nella serata dei duetti, ed è stata tra gli ospiti nel 2019, nel 2020 e nel 2021. Rose Villain, BigMama e i Bnkr44 sono a loro volta stati tra i protagonisti della serata delle cover nel 2023. Ghali, all’esordio in concorso, è stato super-ospite nel 2020.

Se vincessero i Ricchi e Poveri, Loredana Bertè o Fiorella Mannoia, verrebbe battuto il record di Roberto Vecchioni, che nel 2011, a quasi 68 anni, fu l’artista più anziano a vincere il Festival. Il primato della vincitrice meno giovane è di Anna Oxa, che nel 1999 vinse a 37 anni e 10 mesi: potrebbero batterlo Emma e Annalisa, oltre ad Angela dei Ricchi e Poveri, Loredana Bertè e Fiorella Mannoia. Nessuno tra i cantanti in gara può invece battere il record della più giovane vincitrice in assoluto e del più giovane vincitore maschile, rispettivamente Gigliola Cinquetti (16 anni e 43 giorni nel 1964) e Blanco (18 anni, 11 mesi e 25 giorni nel 2022).

Angelina Mango, figlia di Pino Mango e di Laura Valente (cantante dei Matia Bazar negli Anni 90) è la quarta concorrente nella storia ad avere avuto entrambi i genitori tra i veterani di Sanremo: prima di lei i fratelli Rosalinda (1990) e Giacomo Celentano (2002), e Chiara Canzian (2009), figlia di Red Canzian (1990 nei Pooh, poi nel 2018) e Delia Gualtiero (1972). Angelina è la prima tra loro a partecipare nella sezione principale del Festival: i due Celentano e Chiara Canzian avevano infatti gareggiato tra le Nuove proposte.

Il titolo più lungo, con 19 lettere, è “Un ragazzo una ragazza” dei The Kolors, quello più corto è “Vai!” di Alfa, con sole tre lettere. “Vai” (senza punto esclamativo) era anche il titolo della canzone di Nino D’Angelo nel 1986, mentre una “Casa mia”, prima di Ghali, era stata portata in gara dai Timoria nel 2002. Il testo più lungo, con 423 parole, è “Onda alta” di Dargen D’Amico, il più corto è “Capolavoro” del Volo: appena 181 parole. “I p’ me, tu p’ te” è quasi tutta in napoletano: l’ultima canzone completamente in napoletano era stata “Jammo jà” cantata da Nino D’Angelo e Maria Nazionale nel 2010.

Il Festival, infine, aspetta una vittoria di una solista femminile dal 2014, quando si affermò Arisa con “Controvento”. Le donne rappresentano il 26% di chi ha vinto il Festival, a fronte di un 64% di statuette andate a solisti o gruppi maschili e al 10% di formazioni miste. Per trovare tre donne sul podio del Festival bisogna ritornare al 2012, quando Emma, Arisa e Noemi si assicurarono le prime tre posizioni. In precedenza era successo quattro volte: nel 1975, nel 1983, nel 1998 e nel 1999.