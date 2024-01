Sanremo 2024, tutti i testi ufficiali delle canzoni del Festival

Le parole ufficiali delle canzoni in gara a Sanremo 2024 Redazione Sorrisi







30 cantanti in gara e 30 canzoni. Come sempre, solo su Sorrisi trovate tutti i testi ufficiali per iniziare a imparare a memoria i brani dei vostri artisti preferiti e seguirli durante le serate del Festival di Sanremo 2024.

I testi delle Canzoni del Festival di Sanremo 2024