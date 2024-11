Sanremo 2025: Alessandro Cattelan co-conduttore della serata finale

Oltre alla conduzione di Sanremo Giovani e del Dopofestival sarà sul palco dell'Ariston nella serata di sabato Redazione Sorrisi







Dopo Sanremo Giovani e il Dopofestival, ad annunciare la co-conduzione di Alessandro Cattelan dell'ultima serata del Festival di Sanremo 2025, sul finire della conferenza stampa di Sanremo Giovani, è stato Carlo Conti: «Adesso vi do io uno scoop: tu venerdì sera finisci con il Dopofestival e sabato sera che fai? Te ne vai a casa? Sarai con me sul palco dell’Ariston e sarai uno dei co-conduttori della serata finale del Festival di Sanremo». Dal 12 novembre inizierà invece l'esperienza di Cattelan con Sanremo Giovani: cinque appuntamenti, in seconda serata su Rai 2 (ma in prima serata a partire dalla prossima edizione).