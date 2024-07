Sanremo 2025 andrà in onda dall’11 al 15 febbraio

Sono state spostate le date del nuovo Festival di Carlo Conti: ecco l'appuntamento ufficiale Carlo Conti Credit: © Rai Redazione Sorrisi







Dopo alcuni giorni in cui le voci si inseguivano con insistenza, oggi ne abbiamo la certezza ufficiale: il 75° Festival di Sanremo non andrà in onda dal 4 all'8 febbraio ma dall'11 al 15 febbraio 2025. Lo ha annunciato l'ad della Rai, Roberto Sergio, alla presentazione dei palinsesti. Lo spostamento di date sarebbe dovuto alla sovrapposizione con la messa in onda della Coppa Italia. Carlo Conti sarà il direttore artistico e il conduttore dell'evento.