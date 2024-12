I cantanti di Sanremo 2025. Ecco i nomi dei 30 Big

Date, nomi, serate, giurie, regolamento. Tutto quello che c'è da sapere sul Festival di Sanremo 2025 Alessandro Alicandri







Il 75° Festival di Sanremo 2025 si terrà al Teatro Ariston dall'11 al 15 febbraio 2025 e sarà trasmesso in diretta su Rai1, Radio2 e RaiPlay. 30 artisti in gara con 30 canzoni inedite, oltre alle consuete cover della quarta serata che quest'anno non conteranno per la classifica finale. Tornano le “Nuove Proposte”, con quattro artisti che si esibiranno in una gara separata per contendersi il titolo.

I cantanti in gara

Achille Lauro

Bresh

Brunori Sas

Clara

Coma_Cose

Elodie

Emis Killa

Fedez

Francesca Michielin

Francesco Gabbani

Gaia

Giorgia

Irama

Joan Thiele

Lucio Corsi

Marcella Bella

Massimo Ranieri

Modà

Noemi

Olly

Rkomi

Rocco Hunt

Rose Villain

Sarah Toscano

Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento

Serena Brancale

Simone Cristicchi

The Kolors

Tony Effe

Willie Peyote

I conduttori di Sanremo 2025

Carlo Conti è il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025, nella serata finale sarà affiancato da Alessandro Cattelan.

Il Dopofestival

Sarà Alessandro Cattelan a condurre il "Dopofestival" che tornerà su Rai1 dall'11 al 14 febbraio, alla fine di ogni serata del Festival.