Sanremo 2025, Carlo Conti sarà il conduttore e direttore artistico

È arrivato l'annuncio tanto atteso, dopo le 5 edizioni condotte da Amadeus Redazione Sorrisi







L'annuncio più atteso di questa primavera era senza dubbio quello relativo al nuovo conduttore e direttore artistico del Festival. Ora la Rai ha sciolto ogni riserva e al Tg1 delle 8 di mercoledì 22 maggio ha annunciato che Carlo Conti condurrà Sanremo 2025 e 2026, avendo firmato un contratto di due anni. Per il presentatore saranno la quarta e la quinta edizione, dopo le tre consecutive dal 2015 al 2017.

Queste le prime dichiarazioni di Carlo Conti: «I Conti tornano! Dopo sette anni cercherò di riprendere in mano il lavoro fatto da Baglioni e Amadeus. Il primo a scrivermi è stato Fiorello. RIngrazio per tutto l'affetto che mi hanno dato le persone della Rai. Sarà per i prossimi due anni, il 2025 e il 2026, sarà un bel modo per festeggiare i miei 40 anni in Rai. Da oggi penserò al regolamento, poi inizierò ad ascoltare le canzoni e inizierò a pensare alla squadra sul palco. Non credo che Pieraccioni e Panariello saranno una presenza fissa, cercherò come sempre di alternare gli ospiti».

Questo il comunicato ufficiale della Rai: Una decisione unanime dei vertici aziendali, l’Amministratore delegato Roberto Sergio e il Direttore generale Giampaolo Rossi di concerto con il Direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea. Per i prossimi due anni Conti sarà al timone del più importante evento multimediale nazionale organizzato dalla Rai e dal Comune di Sanremo. Per il conduttore non si tratta di un semplice ritorno al Festival ma di una nuova sfida che, come obiettivo, ha quello di continuare a promuovere e valorizzare le nuove tendenze, cosi come fece nelle tre edizioni di successo, dal 2015 al 2017, che vide lanciare artisti oggi protagonisti della musica italiana. Il Direttore artistico è già al lavoro per un Festival con tante sorprese e novità.