Sanremo: Checco Zalone super ospite del Festival

L'attore sarà superospite per una sera, era da tempo nella wishlist di Amadeus Checco Zalone Lorenzo Di Palma







Checco Zalone sarà uno dei superospiti del prossimo Festival di Sanremo, al via il 1° febbraio. L'attore pugliese, da tempo nella wishlist del direttore artistico e conduttore Amadeus che questa volta è riuscito a mettere a segno il colpo, sarà all'Ariston in una delle cinque serate. Già nel 2019, Zalone era sembrato molto vicino a partecipare alla kermesse come ospite, ma aveva però poi smentito la sua presenza spiegando che era in procinto di partire per il Kenya, dove avrebbe girato “Tolo Tolo”.

Comunque Checco Zalone promette scintille. Nella gag trasmessa dal Tg1 della “trattativa” con Amedeus, il comico pugliese ha infatti chiesto al conduttore se avesse mutui pendenti, perché dopo la sua partecipazione «non lavorerai più… al massimo a TeleLombardia!».