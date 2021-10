Sanremo Giovani 2021: i 46 nomi selezionati

Da 30... a sedici nomi in più. Il talento si fa strada nella gara degli esordienti. Ecco chi sono Amadeus Alessandro Alicandri







Scopriamo oggi i 46 nomi di Sanremo Giovani 2021, ammessi alle audizioni dal vivo. Ma non dovevano essere di meno? Già, eppure quest'anno il livello dev'essersi rivelato al di sopra delle aspettative, con più di 700 domande di partecipazione. Invece dei trenta previsti, ecco la lista dei 46 nomi che la giuria valuterà, dopo averli ascoltati dal vivo.



Vi anticipiamo che nella lista ci sono già molti nomi non del tutto nuovi a chi segue i talent. Partiamo da uno dei volti più popolari in assoluto dell'ultima edizione di "Amici", Enula: un talento unico e una sensibilità speciale. Oppure Martina Beltrami che l'anno precedente (Amici 19) è arrivata al Serale e ha scritto per Gaia Gozzi. Tornando indietro nel tempo c'è anche Federico Baroni, eliminato dal pomeridiano nel 2017 contro Zic!. Da Amici 17 arrivano anche i The Jab, che da pochissimo si fanno chiamare “Santi francesi” (l'hanno ufficializzato poche ore fa su Twitter).



Troviamo anche nomi dalle scuderie di "X Factor": attesissimo è uno dei nomi di maggior successo dell'ultima edizione, Blind (seguito da Emma), la bravissima MyDrama e i Manitoba, il duo con un destino non fortunatissimo nell'ultima edizione del talent Sky. In corsa c'è anche chi proprio con Sanremo Giovani ha ottenuto grande visibilità, Matteo Faustini (ha gareggiato nelle Nuove proposte nel 2020) e Matteo Romano, il talento che da TikTok si è fatto valere con lo struggente brano “Concedimi”.

Fari accesi anche su Simo Veludo (in arrivo da Castrocaro), Francesco Faggi (fratello di Elena Faggi, concorrente tra le nuove proposte lo scorso anno) e Angelina Mango, figlia dell'artista scomparso e Laura Valente.

Non manca la rappresentanza di backgorund più “indipendenti” e cantautorali. Dalle sonorità internazionali che mescolano chitarre ed elettronica di Bais, Elasi, Esseho e Tananai ai più italiani Nuvolari e Viito.

I partecipanti di Sanremo Giovani 2021