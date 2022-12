Sanremo Giovani 2022: i 12 cantanti in gara

"Il Festival è il sogno di tutti noi", vi presentiamo i finalisti che si sfideranno Amadeus Carmen Pugliese







Domenica 4 dicembre Amadeus ha svelato i nomi dei Big in gara a Sanremo 2023. Abbiamo incontrato i 12 cantanti che hanno superato le selezioni di “Sanremo giovani” e che il 16 dicembre, in prima serata su Raiuno, si contendono i tre posti per partecipare al “vero” Festival, a fianco dei Big, dal 7 all’11 febbraio.

«Il livello artistico è cresciuto e risponde pienamente alle richieste del mercato discografico» ha commentato Amadeus, che aggiunge: «Tutto questo avvalora la decisione di modificare il regolamento e abolire dal Festival la sezione “Nuove proposte”».

Ad accomunare i 12 di “Sanremo Giovani” è... la prima persona a cui hanno fatto ascoltare il brano in gara: «La mamma, che oltre a dare un giudizio sincero è il giudice supremo!» hanno risposto quasi tutti. E sono d’accordo anche su una vittoria al Festival, quella di Mahmood nel 2019: «“Soldi” è un brano che è stato un punto di svolta, sia per Sanremo sia per la scena musicale italiana». Siete pronti a conoscerli meglio? Potete ascoltare i loro brani sulle piattaforme in streaming e sul sito www.rai.it/programmi/sanremo/.