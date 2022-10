Sanremo Giovani 2022: i 43 nomi selezionati

Chi sono i primi selezionati (tra 714 proposte) che accederanno alle audizioni Cecilia Uzzo







Si è conclusa la prima fase dell'edizione 2022 Sanremo Giovani: sono stati scelti i 43 nomi ammessi alle audizioni dal vivo del 4 novembre a Roma. La ommissione musicale presieduta da Amadeus, in veste di direttore artistico, e composta da Federica Lentini, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis, li ha selezionati dopo aver ascoltato le 714 proposte pervenute.

«È questo il momento in cui prende il via ufficialmente il Festival: con la selezione dei partecipanti a Sanremo Giovani i cui vincitori approderanno nella categoria Big dell'edizione 2023. La scoperta e la valorizzazione dei nuovi talenti» commenta il direttore artistico «come unico e grande obiettivo. A tutti i partecipanti vanno i miei complimenti, per il livello musicale e interpretativo, in continua evoluzione con il passare delle edizioni. Insieme alla Commissione, che ringrazio per il lavoro svolto, abbiamo ascoltato i 714 brani accettati e data la qualità generale abbiamo deciso di alzare il numero dei partecipanti alle audizioni da 30 a 43. A loro va il nostro in bocca al lupo. Forza ragazzi».

Come funziona Sanremo Giovani

Questa selezione è la prima fase di un processo che proseguirà con le audizioni dal vivo che si terranno a Roma il 4 novembre. Al termine delle audizioni, solo 8 parteciperanno alla serata finale di Sanremo Giovani 2022, in onda il 16 dicembre in prima serata su Rai1 dal Teatro del Casinò di Sanremo. A loro si aggiungeranno poi i 4 provenienti da “Area Sanremo”, che saranno selezionati a fine novembre sempre dalla Commissione musicale Rai. Secondo il Regolamento, i primi 3 dei 12 selezionati parteciperanno come “Big” alla gara dell’edizione 2023 del Festival della Canzone Italiana.

Chi sono i primi selezionati

Il gruppo dei 43 artisti è composto da 35 solisti (12 donne e 23 uomini) e 8 gruppi. Come spesso è avvenuto in precedenza, nella lista ci sono nomi conosciuti al pubblico televisivo, a cominciare da Enula, ex concorrente di "Amici" e Bais, che avevano partecipato alle selezioni di Sanremo 2022 fino a gIANMARIA, secondo classificato a "X Factor 2021".

I 43 selezionati per Sanremo Giovani 2022