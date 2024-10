Sanremo Giovani 2024: i primi 46 artisti

I nomi scelti dalla Commisione Musicale per partecipare alle Audizioni di Sanremo Giovani Redazione Sorrisi







Iniziano a comporsi i pezzi del puzzle del Festival di Sanremo 2025. Il primo è la selezione dei 46 artisti che parteciperanno alle Audizioni di Sanremo Giovani, decisa dalla Commissione Musicale presieduta dal direttore Artistico Carlo Conti. Dopo la sua decisione di riportare all’Ariston la categoria Nuove Proposte, in 560 (tra cantanti solisti e gruppi) hanno inviato il proprio brano.

La commissione - composta da Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, e da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia - ha scelto tra questi coloro che parteciperanno alle audizioni dal vivo a Roma, il prossimo 23 ottobre. Solo in 24, però, parteciperanno ai gironi eliminatori delle prime quattro puntate di “Sanremo Giovani” che andranno in onda su Rai2 con la conduzione di Alessandro Cattelan (il 12, 19, 16 novembre e il 3 dicembre). Saranno poi selezionati tre finalisti per ognuna delle serate che si sfideranno nella semifinale del 10 dicembre, da cui usciranno i sei finalisti che il 18 dicembre. Su Rai1 e in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo Carlo Conti e Alessandro Cattelan decreteranno i quattro vincitori che a febbraio saranno tra le Nuove proposte del 75esimo Festival di Sanremo.

I primi 46 artisti di "Sanremo Giovani"