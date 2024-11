Sanremo Giovani 2024: la prima puntata. Vincitori ed eliminati del 12 novembre

Cos'è successo durante la prima serata del talent Rai condotto da Alessandro Cattelan su Rai2 Paolo Di Lorenzo







Primo appuntamento con "Sanremo Giovani", il talent Rai dedicato alla selezione delle Nuove Proposte per il Festival 2025, condotto da Alessandro Cattelan e andato in onda martedì 12 novembre su Rai2 e Rai Radio2 dalla Sala A di via Asiago. Nel corso della prima puntata sono stati decretati i primi tre finalisti Mazzariello con "Amarsi per lavoro", Mew con "Oh my god" e Tancredi con "Standing ovation", questi ultimi entrambi ex allievi di "Amici".

Mew, Tancredi e Mazzariello accedono quindi in automatico alla semifinale del 10 dicembre. Insieme a loro altri nove colleghi che conosceremo nel corso delle prossime tre puntate. Li rivedremo quindi tra poco meno di un mese: nelle prossime puntate vedremo i rimanenti 18 artisti in gara.

Come funziona Sanremo Giovani

Quest'anno "Sanremo Giovani" è già un vero e proprio talent in sé: nell'arco di quattro puntate in onda ogni martedì in seconda serata, condotte da Alessandro Cattelan su Rai2, 24 finalisti - suddivisi in quattro gruppi di 6 - si sfidano a suon di canzoni. A ogni turno verranno decretati tre vincitori. Saranno quindi in dodici ad accedere alla semifinale del 10 dicembre.

Il 18 dicembre, invece, è prevista la finalissima su Rai1, che sancirà i quattro artisti che costituiranno le Nuove Proposte di Sanremo 2025. Alla puntata conclusiva del 18 dicembre su Rai1, che si terrà al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo, accederanno soltanto in sei, mentre due giovani finalisti arriveranno invece da Area Sanremo, il concorso dedicato agli under 27 indetto da Fondazione Orchestra Sinfonica e Comune di Sanremo.

Sanremo Giovani 2024 prima puntata, chi è stato eliminato

Difficile il verdetto della giuria in una serata molto combattuta, escono dalla gara: Synergy con "Fiamma", Sidy con "Tutte le volte" e Angie con "Scorpione". La Commissione musicale è composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia - insieme ai "giurati fuori onda" Carlo Conti e Claudio Fasulo - Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.